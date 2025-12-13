'Chef mora' Ángel León svoju zaljubljenost u oceane donosi u južnoafrički Cape Town

Otvaranjem u prosincu 2025, ta kulinarska destinacija označava prvi restoran 'chefa mora' izvan Španjolske i, ujedno, njegov debi u Africi. Oblikovan ritmovima oceana i bogatstvom obale Cape Towna, Amura obećava senzorno putovanje kroz vizuru jednog od najnaprednijih chefova svijeta.

'Ukorijenjeni u baštini i vođeni poštovanjem prema prirodi, Mount Nelson i Amura udružuju se u zajedničkoj viziji - odati počast oceanu, slaviti baštinu i gostoprimstvo s dušom. Ujedinjeni s Belmondovom predanošću pripovijedanju, lokalnoj povezanosti, odgovornom nabavom namirnica i očuvanju mora, ovo partnerstvo pronalazi svoj prirodni dom u Cape Townu, gradu koji, poput mog Cadiza, gleda u more s poviješću u svojim kostima', kaže chef Ángel León.

U objavi se Patrick Fisher, generalni direktor Mount Melsona, nadovezao ovim riječima:

'Kao mjesto morskih gozbi, Amura je ljubavno pismo Ángela Leóna oceanu, on donosi svoju viziju održivosti i kreativnosti iz kuhinja svojih vodećih andaluzijskih restorana, Aponientea i Alevantea, od Cadiza do Cape Towna.'

Kulinarska baština između Andaluzije i Afrike

Poznato je da od Španjolske do Južne Afrike teče drevna struja soli i vjetra, trgovine i tradicije. Rodni grad chefa Ángela Leóna Cadiz nekada je služio kao vrata prema Istoku, dok je Rt dobre nade bio važna stanica za osvježenje brodova koji su prolazili vrhom Afrike. Amura je rođena iz tog nevidljivog pomorskog mosta, a putem fermentirane ribe, juha s dodatkom začina, kuhanja na otvorenoj vatri i dubokog poštovanja prema oceanu, slavi zajedničku kulinarsku baštinu između Andaluzije i Afrike.

Chef Ángel León prije svega je skromni ribar, koji je jezik morske kuhinje transformirao svojim revolucionarnim pristupom namirnicama iz mora. Njegov vizionarski rad donio je široko međunarodno priznanje, uključujući prestižnu nagradu od tri Michelinove zvjezdice za restoran Aponiente i dvije za Alevante. Poznat po tome što na tanjur donosi rijetko rabljene oceanske vrste poput fitoplanktona i morske riže, kao i po podizanju lokalne zajednice Cadiza, León zagovara odgovornu gastronomiju i dobitnik je i nagrade Michelin Green Star.