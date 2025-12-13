'Chef mora' Ángel León svoju zaljubljenost u oceane donosi u južnoafrički Cape Town

Tamo gdje se susreću Atlantski i Indijski ocean otvara se novo kulinarsko poglavlje. Mount Nelson, hotel Belmond, u Cape Townu, nedavno je s ponosom najavio otvorenje restorana Amura koji vodi Michelinov zvjezdani chef Ángel León iz španjolskog Cadiza, nudeći novi, impresivni doživljaj objedovanja s morskim jelima inspiriran tajanstvenom ljepotom i bioraznolikošću mora.
Otvaranjem u prosincu 2025, ta kulinarska destinacija označava prvi restoran 'chefa mora' izvan Španjolske i, ujedno, njegov debi u Africi. Oblikovan ritmovima oceana i bogatstvom obale Cape Towna, Amura obećava senzorno putovanje kroz vizuru jednog od najnaprednijih chefova svijeta.
'Ukorijenjeni u baštini i vođeni poštovanjem prema prirodi, Mount Nelson i Amura udružuju se u zajedničkoj viziji - odati počast oceanu, slaviti baštinu i gostoprimstvo s dušom. Ujedinjeni s Belmondovom predanošću pripovijedanju, lokalnoj povezanosti, odgovornom nabavom namirnica i očuvanju mora, ovo partnerstvo pronalazi svoj prirodni dom u Cape Townu, gradu koji, poput mog Cadiza, gleda u more s poviješću u svojim kostima', kaže chef Ángel León.
U objavi se Patrick Fisher, generalni direktor Mount Melsona, nadovezao ovim riječima:
'Kao mjesto morskih gozbi, Amura je ljubavno pismo Ángela Leóna oceanu, on donosi svoju viziju održivosti i kreativnosti iz kuhinja svojih vodećih andaluzijskih restorana, Aponientea i Alevantea, od Cadiza do Cape Towna.'
Kulinarska baština između Andaluzije i Afrike
Poznato je da od Španjolske do Južne Afrike teče drevna struja soli i vjetra, trgovine i tradicije. Rodni grad chefa Ángela Leóna Cadiz nekada je služio kao vrata prema Istoku, dok je Rt dobre nade bio važna stanica za osvježenje brodova koji su prolazili vrhom Afrike. Amura je rođena iz tog nevidljivog pomorskog mosta, a putem fermentirane ribe, juha s dodatkom začina, kuhanja na otvorenoj vatri i dubokog poštovanja prema oceanu, slavi zajedničku kulinarsku baštinu između Andaluzije i Afrike.
Chef Ángel León prije svega je skromni ribar, koji je jezik morske kuhinje transformirao svojim revolucionarnim pristupom namirnicama iz mora. Njegov vizionarski rad donio je široko međunarodno priznanje, uključujući prestižnu nagradu od tri Michelinove zvjezdice za restoran Aponiente i dvije za Alevante. Poznat po tome što na tanjur donosi rijetko rabljene oceanske vrste poput fitoplanktona i morske riže, kao i po podizanju lokalne zajednice Cadiza, León zagovara odgovornu gastronomiju i dobitnik je i nagrade Michelin Green Star.
Restoran je također duboko osobna počast ocu chefa Ángela Leóna (Ángel León Senior), koji mu je usadio ljubav prema ribolovu i duboko poštovanje prema moru. Nazvan Amura, prema pramcu broda, uvijek u pokretu naprijed, Ángel nosi duh očeve ostavštine - onu odanosti, otkrića i trajne veze s oceanom.
Spoj mediteranske kuhinje i južnoafričkih sastojaka
Amura je restoran koji će neumorno raditi na promociji cijelog južnoafričkog oceana, spajajući mediteranski stil kuhinje, posebno povezan sa Španjolskom, s južnoafričkim sastojcima i stilom kuhanja. Ističući plodove mora, sezonske namirnice i autohtone začine, riječ je o jedinstvenome iskustvu objedovanja koje odaje počast lokalnoj baštini Cape Coda. Uz njegove divlje obale, ekipa Ángela Leóna otkrivat će zanemarena blaga mora - od nježnog planktona i halofitnih biljaka koje vole sol, do zanemarene otpadne ribe, pretvarajući ih u zvijezde kreativne kuhinje.
'Naš jelovnik je počast tom zajedničkom pomorskom nasljeđu, usoljenoj ribi i obalnim fermentacijama, koje govore istim jezikom predaka. Začinima koji su prelazili oceane, baš kao i naši preci, juhama, plamenu, octu i tradicijama očuvanja koje odjekuju objema obalama, kao i pričama koje putuju bez granica, nošene vjetrom i valovima', objašnjava León.
Gosti će imati prilike birati između à la carte jela i degustacijskog menija koji ih vodi na senzorno putovanje kroz nepoznate vrste riba, alge, divlje bilje i začine obaju kontinenata, dodajući dubinu okusima i tehnikama poput kuhanja na otvorenoj vatri, a sve predstavljeno s poetskom, znanstveno utemeljenom filozofijom hvaljenog chefa Aponientea.
'Suradnja s lokalnim proizvođačima i namirnicama iz dva oceana koji okružuju poluotok Cape bila je za mene otkriće. Obala je prepuna vrsta koje su zanemarene, baš kao i u Andaluziji. Tu pronalazimo ljepotu, u neočekivanom', kaže Ángel.
Duboko u poznatim dvoranama Mount Nelsona, ta kulinarska destinacija prvi će put u Afriku donijeti vizionarsku morsku kuhinju chefa Ángela Leóna. Dizajniran od strane nagrađivanog južnoafričkog arhitekta interijera Tristana du Plessisa, Amura je vizualni hommage šumama algi ispod voda Cape Towna - tmuran, tajanstven i gotovo filmski.
Vodeći goste na senzorno putovanje s interijerima koji crpe inspiraciju iz veličanstvenosti i tajanstvenosti obale Cape Towna, gosti će biti obavijeni prostorom koji oponaša oceansko dno - fluidan, miran i inspirativan. U srcu restorana nalazi se kuhinja otvorenog plana, kazališna pozornica gdje kuhari pripremaju sva jela s preciznošću, transparentnošću i dubokim poštovanjem prema moru.
Okružujući otvoreni prostor, restoran će djelovati glamurozno, s tamnim zelenim, toplim drvenim i brončanim detaljima koji stvaraju bogatu, evokativnu atmosferu. Amura će biti izraz prepoznatljive kuhinje Ángela Leóna s naglaskom na plodove mora, kombinirajući vrhunsku tehniku s lokalnim sastojcima, strašću i dubokim poštovanjem prema moru.