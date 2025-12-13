Ni bež, ni crni: Ovakvi kaputi najveći su hit sezone

Ako postoji boja koja je desetljećima vladala zimskim kaputima , onda je to klasična bež nijansa. No najnoviji prizori s milanske modne piste pokazuju da je tome došao kraj - mnogi brendovi posve su je izbacili i zamijenili bordo tonovima.

Bordo se ove jeseni i zime pojavio u gotovo svim važnijim kolekcijama: od Burberryja do Ferragama, Max Mare i Stelle McCartney.

U nekim izdanjima dolazi u verzijama od lakirane kože, a u kolekcijama za proljeće i ljeto 2026. transformira se u robusne kožne komade s naglašenim ramenima i visokim ovratnicima, poput onih kod Saint Laurenta.

Nijansa toplog 'vinskog' podtona toliko je dominantna da je sve češće viđamo ne samo na kaputima, nego i na čizmama, torbicama, blejzerima i pletivima.

Kako nositi bordo kaput?

Monokromatska izdanja uvijek su siguran i efektan izbor, što su dokazale i gošće ispred revije Max Mare, kao i brojne trendseterice na društvenim mrežama. Uparivanje bordo kaputa s visokim čizmama i haljinom iste boje jedna je od najboljih kombinacija koju možete nositi ove zime.