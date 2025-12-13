Ni bež, ni crni: Ovakvi kaputi najveći su hit sezone

Bordo kaput ove sezone nije samo trend, nego komad koji će cijeli outfit učiniti sofisticiranijim. Ako ste tražili 'statement' komad koji je iznad prolaznosti trendova, pronašli ste ga
Ako postoji boja koja je desetljećima vladala zimskim kaputima, onda je to klasična bež nijansa. No najnoviji prizori s milanske modne piste pokazuju da je tome došao kraj - mnogi brendovi posve su je izbacili i zamijenili bordo tonovima.
Trend koji je preplavio piste
Bordo se ove jeseni i zime pojavio u gotovo svim važnijim kolekcijama: od Burberryja do Ferragama, Max Mare i Stelle McCartney.
U nekim izdanjima dolazi u verzijama od lakirane kože, a u kolekcijama za proljeće i ljeto 2026. transformira se u robusne kožne komade s naglašenim ramenima i visokim ovratnicima, poput onih kod Saint Laurenta.
Nijansa toplog 'vinskog' podtona toliko je dominantna da je sve češće viđamo ne samo na kaputima, nego i na čizmama, torbicama, blejzerima i pletivima.
Kako nositi bordo kaput?
Monokromatska izdanja uvijek su siguran i efektan izbor, što su dokazale i gošće ispred revije Max Mare, kao i brojne trendseterice na društvenim mrežama. Uparivanje bordo kaputa s visokim čizmama i haljinom iste boje jedna je od najboljih kombinacija koju možete nositi ove zime.
No bordo se fantastično slaže i s drugim bojama: tamnosivom, maslinastom, crnom i krem nijansama, pa je ovakve kapute lako uklopiti u postojeću garderobu bez velikih modnih eksperimenata.