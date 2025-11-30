Kultni Waldorf Astoria dočekuje goste obnovljenog sjaja, ako ga možete priuštiti

Nakon osmogodišnje obnove koja je navodno koštala 2 milijarde dolara, ponovno se može ući na veličanstvena brončana vrata slavnog hotela Waldorf Astoria u new Yorku. Glamur hotela iz 'Pozlaćenog doba', sada u preobrazbi 21. stoljeća, potiče Njujorčane učiniti nešto što rijetko rade - hodaju bez žurbe, podignu glave i sa znatiželjom se osvrću oko sebe.

Gurmanski nastrojeni posjetitelji grada, osim što mogu isto to, bit će zaintrigirani i mogućnošću posjeta restoranima i barovima čuvenog hotela, ne bi li se predali gastronomskim užicima i doživjeli šarm 'starog New Yorka'.

Od svog prvog otvorenja 1893. godine, Waldorf Astoria je oduvijek bio mjesto za 'vidjeti i biti viđen'. Izvorni hotel, smješten na mjestu gdje se sada nalazi Empire State Building, zapravo se sastojao od dva objekta - Waldorf i Astoria. Bili su povezani 90 metara dugom mramornom šetnicom nazvanom Peacock Alley, gdje su gosti i rijetka elita New Yorka pokazivali svoju najljepšu odjeću. Najveći od svih Sljedeće doba za Waldorf Astoria pomoglo je postaviti nacrt za luksuzno ugostiteljstvo. Godine 1931. hotel se preselio na svoju sadašnju lokaciju u Midtown Manhattanu, na Park Aveniji između 49. i 50. ulice. Time je postao najveći (i najviši) hotel na svijetu u to vrijeme, zauzimajući cijeli gradski blok. Standardizirao je hotelske udobnosti, poput struje na svakom katu i privatnih kupaonica, te izumio koncept 24-satne posluge u sobu. Conrad Hilton, osnivač Hilton Hotelsa, vjerovao je da je Waldorf Astoria 'najveći od svih' te je 1949. stekao pravo upravljanja. Godine 2006. Hilton je pokrenuo robnu marku Waldorf Astoria kao kolekciju luksuznih objekata diljem svijeta, gradeći na prestižu originala.

Danas, nakon masovnog osvježenja od vrha do dna, hotel je još impresivniji nego što je bio prije stoljeća. Tu se sada s lakoćom mogu provesti sati sjedeći blizu središta zbivanja u novom Peacock Alley Loungeu, promatrajući zadivljene turiste i lokalno stanovništvo kako sve to upijaju i zamišljajući sve dostojanstvenike, slavne osobe i svjetske vođe koji su se šepurili hodnicima, nazdravljali čašama šampanjca i spavali u raskošnim apartmanima tijekom godina - od kraljice Elizabete II i Johna F. Kennedyja do Marilyn Monroe i Muhammeda Alija. Noćenje od 1500 dolara No, onaj tko ne želi potrošiti vrtoglavih 1500 dolara za noćenje, postoje tri opcije hrane i pića gdje može doživjeti raskoš Waldorfa. Kao bastion kulinarske izvrsnosti i domišljatosti od samog početka, Waldorf Astoria generacijama je predvodnik fine dininga, s revolucionarnim kulinarskim izumima i uistinu iznimnim gostoprimstvom. U najnovijoj inkarnaciji, domaćini su osmislili sjajan niz restorana i kulinarskih doživljaja vođenih vrhunskim chefovima, doista vrijednih posjeta. Peacock Alley Bar vuče korijene iz izvorne šetnice koja je spajala hotele Waldorf i Astoria, gdje se danas može uživati u kreativnim koktelima Jeffa Bella, cijenjenog miksologa koji stoji iza speakeasyja u East Villageu Please Don’t Tell (PDT). Kokteli su inspirirani kultnim gostima i klasičnim tehnikama. Nekoliko ih je kreirano posebno za hotel, uključujući Waldorf (varijacija Manhattana, s raženim viskijem, slatkim vermutom, absintom i Angostura bitterom) i Reserve Rob Roy za 75 dolara (spravljen s viskijem Yamazaki Distiller's Edition, Cocchi Vermouth di Torino, La Venaria Reale Riserva i Benedictineom). Jelovnik nudi profinjene verzije američkih specijaliteta s naglaskom na baštinu hotela.

Michael Anthony, chef Gramercy Taverna, na čelu je hotelskog prepoznatljivog restorana, Lex Yard, američkog brasserie lokala. Sala na katu predstavlja izražajan pristup američkoj kuhinji chefa Anthonyja temeljen na namirnicama, s à la carte jelovnikom i menijem od četiri slijeda (140 dolara) koji se mijenjaju ovisno o sezoni. Dolje, bar vrvi energijom, nudeći ležeran jelovnik s izborom Raw Bara i omiljenim jelima za dijeljenje, uparen s kreativnim programom koktela. Anthony u Lex Yardu daje i novi duh nekolicini originalnih jela Waldorfa, uključujući istoimenu hotelsku salatu, koju začini limunskim aiolijem i malo cehddar sira iz države New York, te crveni baršunasti kolač (Red Velvet Cake), sada nježniji tart od crvenog baršunastog suflea. Posebnost je rolada s jastogom (53 dolara) prelivena opscenom količinom tartufa i kavijara. Mnoga manja jela s jelovnika dostupna su i u Peacock Alleyju.