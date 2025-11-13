Brooke Shields u rijetkom pojavljivanju s kćeri: Uskladile su se na vrlo zanimljiv način

Brooke Shields i njezina kći Rowan Henchy rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti, pa su nedavno privukle posebno puno pažnje kad su se pojavile na glamuroznoj zabavi koju je organizirao modni brend Alice + Olivia. Majka i kći su još jednom pokazale kako dijele ne samo isti osmijeh, već i istančan modni ukus.

Elegantan dvojac odlučio se za outfite sličnog stila, no u vlastitim interpretacijama mikro mini trenda .

Brooke je oduševila u monokromatskoj zelenoj kombinaciji koju su činile mini suknja, top i dugi kaput u istoj nijansi, dok je Rowan odabrala crnu mini haljinu bez naramenica.

Iako su se odlučile za potpuno različite boje, outfiti majke i kćeri dijelili su isti modni duh – kratke krojeve koji ističu noge, elegantne linije i zlatne gumbe kao zajednički stilski motiv. Savršeno usklađene, Brooke i Rowan pokazale su kako se generacijski spoj može pretvoriti u besprijekoran modni trenutak, u kojem svaka zadržava vlastiti, prepoznatljiv pečat.