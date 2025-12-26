Slavna glumica otkrila je svoj dnevni boravak i svi su se pomamili za ovim komadom namještaja

Stolići za kavu odavno su prestali biti samo funkcionalni komadi namještaja. Za mnoge predstavljaju modificiranu verziju otvorenih polica, na kojima uredne hrpe knjiga o umjetnosti i fotografiji postaju dekorativni objekti . Brooke Shields pripada upravo toj skupini, a nakon uvida u njezin prostor jasno je zašto ovaj pristup funkcionira.

Njezin moderni, minimalistički dnevni boravak sadrži nizak stakleni stolić za kavu ukrašen hrpama šarenih knjiga. No, ne dajte se zavarati, svaka je knjiga namjerno postavljena, dodajući upravo pravu količinu dimenzije središnjem elementu prostora. Unatoč hrpama knjiga, stolić nije pretrpan, već djeluje uredno i luksuzno. Brooke tako pokazuje da skladištenje knjiga ne moramo ograničiti samo na police te da stolić za kavu može postati dinamičan i vizualno privlačan centar sobe.

Prema riječima dizajnerskih stručnjaka, miješanje i kombiniranje knjiga, svijeća i malih predmeta najbolji je način pristupa dekoraciji stolića. Međutim, oni koji preferiraju minimalističkiji pristup mogu se držati samo knjiga, baš kao Brooke.

Sabrina Phillips, poznata dizajnerica interijera, objašnjava kako stiliziranje stolića za kavu počiva na ravnoteži funkcionalnosti i estetske privlačnosti. Dobro stiliziran stolić trebao bi djelovati promišljeno, a ne pretrpano, dok istovremeno odražava osobni stil vlasnika. Među ključnim dodacima koje vrijedi razmotriti nalaze se dekorativne posude, knjige velikog formata poput onih iz izdavačke kuće Taschen, svijeće, ambijentalno osvjetljenje, male skulpture, jedinstveni podmetači ili zelenilo.

Phillips posebno naglašava važnost slojevitosti i zadržavanja negativnog prostora kako bi se izbjegao dojam zagušenosti. Svaki predmet mora imati svoju svrhu i namjerno biti postavljen na određeno mjesto.