BAŠ JE CHIC

Slavna glumica otkrila je svoj dnevni boravak i svi su se pomamili za ovim komadom namještaja

M.D.

26.12.2025 u 20:56

Brooke Shields
Brooke Shields Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Bionic
Reading

Holivudska zvijezda Brooke Shields otkriva kako stolić za kavu može postati središnji element dnevnog boravka. Njezin pristup uređenju dokazuje da luksuz ne leži u skupim dekoracijama, već u promišljenom odabiru svakoga detalja

Stolići za kavu odavno su prestali biti samo funkcionalni komadi namještaja. Za mnoge predstavljaju modificiranu verziju otvorenih polica, na kojima uredne hrpe knjiga o umjetnosti i fotografiji postaju dekorativni objekti. Brooke Shields pripada upravo toj skupini, a nakon uvida u njezin prostor jasno je zašto ovaj pristup funkcionira.

vezane vijesti

Njezin moderni, minimalistički dnevni boravak sadrži nizak stakleni stolić za kavu ukrašen hrpama šarenih knjiga. No, ne dajte se zavarati, svaka je knjiga namjerno postavljena, dodajući upravo pravu količinu dimenzije središnjem elementu prostora. Unatoč hrpama knjiga, stolić nije pretrpan, već djeluje uredno i luksuzno. Brooke tako pokazuje da skladištenje knjiga ne moramo ograničiti samo na police te da stolić za kavu može postati dinamičan i vizualno privlačan centar sobe.

Ovo je pet najljepših kombinacija boja u interijeru Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža, profimedia

Umjetnost balansiranja elemenata

Prema riječima dizajnerskih stručnjaka, miješanje i kombiniranje knjiga, svijeća i malih predmeta najbolji je način pristupa dekoraciji stolića. Međutim, oni koji preferiraju minimalističkiji pristup mogu se držati samo knjiga, baš kao Brooke.

Sabrina Phillips, poznata dizajnerica interijera, objašnjava kako stiliziranje stolića za kavu počiva na ravnoteži funkcionalnosti i estetske privlačnosti. Dobro stiliziran stolić trebao bi djelovati promišljeno, a ne pretrpano, dok istovremeno odražava osobni stil vlasnika. Među ključnim dodacima koje vrijedi razmotriti nalaze se dekorativne posude, knjige velikog formata poput onih iz izdavačke kuće Taschen, svijeće, ambijentalno osvjetljenje, male skulpture, jedinstveni podmetači ili zelenilo.

Phillips posebno naglašava važnost slojevitosti i zadržavanja negativnog prostora kako bi se izbjegao dojam zagušenosti. Svaki predmet mora imati svoju svrhu i namjerno biti postavljen na određeno mjesto.

Brooke Shields
  • Brooke Shields
  • Brooke Shields
  • Brooke Shields
  • Brooke Shields
Brooke Shields Izvor: EPA / Autor: OLGA FEDOROVA

Inspiracija za vlastiti prostor

Za one koji žele replicirati Brookein stil, idealan izbor je roza Assouline knjiga o Jaipuru ili bilo koja iz širokog asortimana knjiga o gradovima iz ove izdavačke kuće. Ovakva knjiga može se upariti s luksuznom, svilom presvučenom knjigom o povijesti dizajna nakita Cartiera. Za dodatnu dozu elegancije vrijedi dodati kultnu Diptyque svijeću koja će prostoru pružiti ne samo vizualni dojam profinjenosti već i prekrasan miris.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INTERVJU: BRUNO BENCARIĆ

INTERVJU: BRUNO BENCARIĆ

Psiholog objašnjava zašto se za blagdane osjećamo lošije baš onda kad bismo trebali biti sretni
SPAS U ZADNJI ČAS

SPAS U ZADNJI ČAS

Grlo vas 'rastura'? Prije nego otrčite u ljekarnu, isprobajte saveznike iz kuhinje koji doista djeluju
ZDRAVLJE U ŠALICI

ZDRAVLJE U ŠALICI

Kava ili čaj? Jedno vam čuva kosti, a drugo ih uništava ako prijeđete ovu granicu

najpopularnije

Još vijesti