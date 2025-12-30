Brojne prednosti: Ova superhrana čini čuda za probavu i imunitet

Osim što je ukusno, kiseli kupus ili kiselo zelje , prepuno je vitamina C, a ima i vitamina A, B12, magnezija, željeza, folne kiseline, kalcija, kalija, fosfora...

'Ako pojedete šalicu kiselog kupusa, to bi će vam dati otprilike četvrtinu vitamina C koji vam treba za dan', kaže Supan.

'Tradicionalni kiseli kupus obično se pravi od kapusa i soli koja je fermentirana. Proces fermentacije pretvara ga u stvarno dobar probiotik, što je odlično za zdravlje crijeva', kaže Supan, piše Ceveland Clinic.

Iako se često povezuje sa srednjeuropskom kuhinjom zapravo potječe iz Kine kad je još prije tisuću godina korišten kao način očuvanja od kvarenja.

Ova namirnica je sadržava probiotike i vlakna te može pomoći zdravlju crijeva, srca i mozga, pokazale su neke ranije studije. Osim toga, niskokaloričan je i bogat vlaknima, a nije ni previše skup.

Zdravlje crijeva igra veliku ulogu u tome kako se osjećate, a kiseli kupus može ovdje biti od velike pomoći.

'Fermentirana hrana poput kiselog kupusa zapravo opskrbljuje vaša crijeva dobrim bakterijama. Istraživanja pokazuju da fermentirana hrana poboljšava vašu crijevnu sluznicu i smanjuje upalu. Dobro zdravlje crijeva također poboljšava apsorpciju drugih minerala i hranjivih tvari', rekla je.

Postoji također ograničeno istraživanje da probiotici mogu pomoći smanjiti proljev ili simptome upalne bolesti crijeva.

Važni probiotici koji se nalaze u kiselom kupusu također mogu podržati vaš imunološki sustav sprječavajući rast štetnih bakterija i pomažući u proizvodnji antitijela.

Osim toga, količina vitamina C i željeza koja se nalazi u većini vrsta kiselog kupusa može pomoći održati vaš imunološki sustav jakim.

'Šalica kiselog kupusa ima oko 30 kalorija, što je vrlo malo. To je odličan način da se najedete, posebno ako ste osoba koja pokušava jesti na način da bude svjesna težine', rekla je nutricionistica.

Vlakna i probiotici iz kiselog kupusa mogu pomoći sniziti krvni tlak i kolesterol. Ali prema istraživanjima, prava priča ovdje može biti vitamin K2 koji se nalazi u fermentiranoj hrani.

'Vitamin K2 može poboljšati zdravlje vašeg srca i smanjiti rizik od srčanih bolesti jer pomaže apsorpciji kalcija u kostima, a ne u arterijama', kaže Supan.

Još jedan način na koji vitamin K2 u kiselom kupusu može koristiti vašem zdravlju? Pomaže jačim kostima. Vitamin K2 aktivira protein koji se veže za kalcij i osigurava da se apsorbira u kostima.

Postoji veza između zdravlja vaših crijeva i zdravlja mozga. Iako nije bilo studija specifično o kiselom kupusu i zdravlju mozga, A. Supan kaže da probotička hrana može pomoći smanjiti stres i poboljšati pamćenje.

'Kiseli kupus poboljšava zdravlje vaših crijeva, a zdravlje crijeva utječe na vaš stres, raspoloženje i pamćenje', naglašava ona. Dodaje i da svakako izbjegavamo pasterizirane verzije.

'Tijekom pasterizacije, kiseli kupus se grije, što ubija sve njegove probiotike', upozorava ona.

Još jedan razlog za izbjegavanje pasterizirane verzije je to što su te verzije pune dodatnih konzervansa i šećera, što ne pruža nikakvu nutritivnu korist.

'Ako niste sigurni, pogledajte popis sastojaka. Trebali bi biti navedeni samo kupus i sol. I ako ima sastojaka koje ne prepoznajete, odaberite drugu vrstu', kaže ona.

Ima li nuspojava konzumacije kiselog kupusa?

Iako je kiseli kupus siguran za većinu ljudi, razgovarajte sa svojim liječnikom prije ako uzimate inhibitore monoamin oksidaze (MAOI).

Vjeruje se da neki spojevi u kiselom kupusu mogu interagovati s apsorpcijom ovog lijeka, koji se obično koristi za liječenje depresije, anksioznosti i Parkinsonove bolesti.

Nutricionistica Supan kaže i da kiseli kupus može biti bogat natrijem.

'Količina će varirati ovisno o brendu, ali vjerojatno je blizu 1.000 miligrama natrija po šalici', upozorava ona. Dobra strana? Ne trebate jesti kiseli kupus svaki dan da biste dobili njegove probiotske koristi. 'Čak i samo konzumacija nekoliko vilica jednom ili dva puta tjedno dostavit će te zdrave bakterije vašem tijelu', kaže ona.