Ako želite savršeno pečen krumpir, ove stvari nastojite izbjeći

Mekanoj i sočnoj unutrašnjosti koja se topi u ustima i hrskavoj slanoj koži krumpira rijetki mogu odoljeti, no nerijetko pokušaji pripreme u pećnici završe gumastom unutrašnjosti i kožicom koja varira od gnjecave do pougljene

Krumpir treba biti jednako pečen sa svih strana, a kako biste to omogućili, do svih tih strana mora jednako dopirati vrući zrak. Položite li ga samo na pekač, dobit ćete neujednačeno pečen krumpir s tvrdim, zagorjelim dijelom koji je bio u kontaktu s pekačem. Zato u njega stavite tanku žičanu policu na koju ćete posložiti krumpire. Prije zatvaranja vrata pećnice provjerite da se ne dodiruju, kako bi vrući zrak mogao ujednačeno cirkulirati sa svih strana.

Iako to rade brojni kuhari, uvjereni da je u zamotavanju ključ savršeno pečenog krumpira, nemojte to raditi ako ne želite uništiti kožu. Da bi bila idealno pečena, vrlo su važne dehidracija i rehidracija, a ako ga pečete u foliji, sva vlaga iz krumpira dospijevat će u njegovu kožu, zbog čega se neće moći ispeći.

Ne kontrolirate temperaturu samog krumpira

Kao i kod pečenja mesa, za savršeno pečeni krumpir najbolje je provjeravati njegovu unutarnju temperaturu, stoga koristite termometar. Cilj vam je postići unutarnju temperaturu između 96 i 100 stupnjeva Celzijevih. Tekstura krumpira pečenog na nižoj temperaturi bit će previše gusta dok će zbog više temperature unutrašnjost postati gumasta.

Krumpire nauljite i posolite prije pečenja

Često krumpir prije pečenja u pećnici natrljamo uljem i solju, ali za najbolju teksturu i okus ostavite to za kraj pečenja. Ranim zamašćivanjem riskirate da kožica ne postigne hrskavost, a ranim soljenjem da krumpir ostane neslan, jer bi u vrućoj pećnici sol mogla jednostavno skliznuti s njega. Kad krumpiri u unutrašnjosti dosegnu temperaturu od 96 stupnjeva Celzijevih, izvadite pekač iz pećnice i brzo ih premažite pomoću kista maslinovim uljem ili ih pokrijte komadićima slanine i tada posolite. Vratite ih potom u pećnicu još desetak minuta. Temperatura krumpira za to vrijeme neće porasti za više od dva do tri stupnja, a ulje će osvježiti kožu koje je dehidrirala tijekom dugog pečenja.

Puštate da se krumpir ohladi prije rezanja

Krumpir nije meso i ne mora 'odmoriti' prije rezanja, nego, naprotiv, mora biti što prije otvoren rezanjem. Ne postupite li tako, voda u njegovom središtu koja još uvijek kuha učinit će ga gustim i gumastim. Čim izvadite pekač iz pećnice, nazubljenim nožem brzo probodite svaki krumpir i lagano pritisnite rukavicom ili ručnikom kako biste im dali odušak. Pozovite tada sve za stol, a dok se skupe, i krumpir će se taman dovoljno ohladiti.