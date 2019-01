Što se više ne nosi: Ako želite biti u trendu, ovo biste trebali izbaciti iz ormara

Modni trendovi danas se mijenjaju munjevitom brzinom pa ono u čemu smo se do jučer ponosno šetali najradije bismo odnijeli na reciklažu, a fotografijama u toj kombinaciji najradije zameli svaki trag

Dakako, oni koji su upućeni u modna zbivanja znaju kako se svi trendovi ciklički vraćaju u modu, no ako ste u potrazi za osvježenjem modnih kombinacija, korisno je znati koju odjeću već sad možete na neko vrijeme maknuti s najprometnijih polica u vašem ormaru.

Ovdje se ne misli na potpuno otvorena ramena, tzv. izrez Bardot koji je već neko vrijeme u fokusu modnih ovisnica, ili ultrapopularni lađa izrez, koji obožava nova modna ikona Meghan Markle. Modeli topova ili džempera koji imaju otvore samo za ramena s V ili okruglim izrezom polako gube utrku pa ih slobodno možete na neko vrijeme staviti na dno ormara. Umjesto toga odlučite se za oversized džemper nadahnut sveprisutnim trendom geek chica. 'Modeli s golim ramenima imali su svoj trenutak slave i više nisu in', objašnjava modna urednica Joy Montgomery.

ONE PRODAJU ODJEĆU

Metalic tkanine

Iako su unazad nekoliko sezona bile apsolutni hit, tkanine srebrnog ili zlatnog sjaja poput alu folije više nisu nimalo in. Umjesto toga, radije potražite one šljokičaste, po mogućnosti višebojne, kojima nikad ne možete pogriješiti, savjetuju modni znalci. 'Šljokičaste tkanine, posebno one u kombinaciji nekoliko boja, dominirat će u narednim sezonama pa ćemo ih viđati i na rubovima topova, košulja ili traperica', savjetuje Isabel Mundigo-Moore.