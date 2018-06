Obuljen Koržinek: Neke predstave Olivera Frljića su mi dobre

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek gostovala je u 'Točki na tjedan' na N1

Ministrica je najavila nacionalnu kulturnu strategiju za proljeće, 2019. Što se tiče političke polarizacije u području kulture, dodala je kako smatra da većina društva ima raznolika razmišljanja, te je sigurna da javnost uvažava mogućnost različitosti stavova. Cilj joj je afirmirati ideju slobode uključivosti i izražavanja jer sve suprotno vodi u razdoblje prije '90. godine kad je vlast propisivala tko može pisati knjige ili snimati filmove.

Nina Obuljen Koržinek odbila je reći smatra li da javnim novcem treba financirati Olivera Frljića jer to nije njen posao.

'On je medijski atraktivan i simpatičan i tema redatelja Olivera Frljića je vama jako medijski simpatična. Ali, za mene kao ministricu kulture, i to valjda ponavljam 20-ti put odgovor na to pitanje... Ministar ili ministrica kulture nije taj koji odlučuje koji redatelj u demokratskoj državi režira u kojem kazalištu. To odlučuje ravnatelj pojedinog kazališta. Isto kao što ministar ne odlučuje koju knjigu će tiskati koji izdavač', kazala je.

Upitana što misli o Frljićevom radu, dodala je: 'Nisam kazališni kritičar, gledala sam neke od njegovih predstava koje sam smatrala dobrima. Sjećam se, recimo, Hamleta u ZKM-u kao jedne vrlo dobre predstave. Ali kao ministrica se u principu suzdržavam od toga jer nije važno što ja o nekome mislim.'

Ministrica kulture na kraju je rekla kako u slučaju HRT-a želi poslati poruku stabilnosti bez uplitanja Vlade ili nekog ministarstva u programske odluke. Od ljudi koji vode HRT očekuje profesionalizam i popravljanje negativnih trendova u poslovanju, te rad na poboljšanju gledanosti.