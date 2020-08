Zajedničkim snagama i razmjenom iskustava do boljeg statusa nezavisnog filma u Hrvatskoj

Na Tvrđavi Barone održan prvi Local Lab u sklopu projekta Connecting Cinemas in Rural Areas

Andrej Fritz , voditelj Kino Zone Zadar, podijelio je iskustvo s nedavno pokrenutim art kinom i izazovima u kreiranju cjelogodišnjeg umjetničkog programa. To je novi izazov koji očekuje Tvrđavu kulture u Kući umjetnosti Arsen čijim će otvaranjem Šibenik dobiti sjecište različitih vrsta umjetnosti, s posebnim naglaskom na filmsku kao prirodan nastavak kinoprikazivačkog programa Tvrđave kulture. Pokazalo se da su zadarski uvjeti vrlo slični onima u Šibeniku, gdje se filmovi prikazuju u prostoru koji nije prvenstveno kinodvorana naglasivši da bez obzira na to, kao i Šibenik, i Zadar bilježi dobar odaziv publike na neovisne produkcije. Direktorica filmskog programa Subversive Film Festivala i voditeljica Dokukina KIC Dina Pokrajac dotakla se problematike oblikovanja programa dokumentarnih filmova, manjka distributera za takvu vrstu filmova i skupoće prikazivačkih prava. Programski voditelj mlade udruge Filmski centar mladih Šibenik Igor Jelinović izrazio je interes za suradnju u lokalnom šibenskom kontekstu, budućoj Kući umjetnosti Arsen, jer udruga educira upravo mladu publiku o produkciji filmova i medijskoj kulturi.

Stalni rast posjetitelja filmskog programa Srijedom po svijetu tijekom 5 godina postojanja potvrđuje da je kvaliteta bitan čimbenik u uspješnosti programa. Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture, iz iskustva u šestogodišnjem radu na projektu Kluba prijatelja šibenskih tvrđava čiji je filmski program važan segment, naglasila je potrebu istraživanja publike kulturnih programa kako bi se što uspješnije kreirali sadržaji koji odgovaraju potrebama lokalne sredine.



Nakon radnog sastanka, pred stotinjak posjetitelja na Tvrđavi Barone u sedmoj ovogodišnjoj Srijedi po svijetu prikazan je francuski film iz programa Motovun film festivala Zaposlene djevojke Frédérica Fonteyne i Anne Paulicevich koji su publici predstavili Jurica Pavičić i Jelena Svirčić, vanjska suradnica i koordinatorica filmskog programa Tvrđave kulture te voditeljica odnosa s javnošću Restarta i Dokukina KIC.



U projektu Connecting Cinemas, uz vodećeg partnera, njemačkog kino-kulturnog centra Neue Kammerspiele iz Kleinmachnowa, u projektu, uz Tvrđavu kulture Šibenik, sudjeluju još: Public Art Lab (Njemačka), Amza Pellea Cinema (Rumunjska), Cinema Star, (Grčka), M2C Institute for Applied Media Technology and Culture at the City University of Applied Sciences (Njemačka), Amsterdam University of Applied Sciences (Nizozemska) i KEA European Affairs Brussels (Belgija).



Projekt je financiran od strane Europske komisije iz prioriteta Europa spremna za digitalno doba, a provodi se u okviru poziva Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities. Ukupan proračun projekta je 611.455,00 eura, od čega se iznos od 72.440,00 eura odnosi na proračun Tvrđave kulture Šibenik.