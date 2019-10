U Zagrebu predstavljena knjiga iz povijesti hrvatske diskografije

Knjiga '71 priča o albumima povodom 71 godine od prvog izdanja' novinara Samira Mille, koja u povodu Nacionalnog dana albuma iznosi priče iz povijesti hrvatske diskografije, predstavljena je u Zagrebu

Brojna diskografska izdanja danas imaju kulturna značenja, pa je naša obaveza činiti ih dostupnim i educirati mlade koji ih ne poznaju, kazao je dopredsjednik HDU-a i nakladnik Branko Komljenović objašnjavajući pozadinu pojave izdanja.

Urednik Siniša Škarica precizirao je kako nije riječ o izboru albuma po načelu 'best off', jer je to zbog različitih razdoblja i tretmana glazbe nemoguće napraviti, nego je to izbor koji je uključivao različita načela, poput porinovskih izdanja, izdanja koja su otvarali nove žanrove, itd.

Autor teksta Samir Milla kazao je da su brojni zaslužni autori ostali u sjeni, i da mu je bila ideja da te napoznanice osvijetli i iznese u javnost.

Naveo je primjer pjevača Danijela Popovića, čiji je album 'Bio sam naivan' prodan u desetak tisuća primjeraka, a nakon što je 1983. na Pjesmi Eurovizije postigao uspjeh pjesmom 'Džuli', prerađeni album, kojem je dodana 'Džuli', prodan je u 725 tisuća primjeraka, što je apsolutni rekord u Hrvatskoj.

Novinar Zlatko Turkalj je glazbeni urednik izdanja.

Ovo je druga knjiga u nizu, nakon što je prošle godine izišla knjiga '70 priča…', čiji su autori bili Hrvoje Horvat i Zlatko Gall.