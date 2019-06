Tportalov književni vodič: Donosimo 55 naslova u kojima ćete uživati ovoga ljeta

Domaće izdavače pitali smo što novoga i kvalitetnog spremaju za ljeto i složili popis knjiga koje ovih mjeseci nikako ne smijete zaobići. Među njima su novi Karl Ove Knausgård, George R.R. Martin, Margaret Atwood, ali i Damir Karakaš i Dubravka Ugrešić, potom niz romana koji tematiziraju goruća pitanja, od imigracija, preko klasnih razlika i homoseksualnosti, do birokratske tromosti Europske unije. Tu je i niz uvijek popularnih, uzbudljivih krimića, ali i publicistički hitovi koji nude revolucionaran uvid u žensku anatomiju i seksualnost ili pak vrlo intiman prikaz života s mentalnim bolestima

Još jedna iznimno važna tema, zapravo središnje moralno pitanje našeg vremena, izbjeglička i migrantska kriza, posljednjih godina okupira brojne autorice i autore, a možda ju je najzanimljivije obradila hvaljena njemačka spisateljica Jenny Erpenbeck u romanu 'Nepravilni glagoli' (Naklada Ljevak, prijevod Andyja Jelčića), objavljenom 2015. Njezin glavni junak, Richard, nedavno umirovljeni sveučilišni profesor klasičnih jezika u središtu Berlina, na Alexanderplatzu, otkriva novu zajednicu – šatorsko naselje što su ga postavili izbjeglice iz subsaharske Afrike, koji su u Njemačku stigli nakon pada libijskog predsjednika Gaddafija i sada ondje traže azil. Isprva nepovjerljivo, Richard se postupno upoznaje s pridošlicama i to mu počne mijenjati život. Temom izbjeglica u svojim knjigama bave se i talijanska autorica Melania G. Mazzucco , koja u dokumentarnom romanu 'Ja sam s tobom – Brigittina priča' (OceanMore, prijevod Ane Badurina) donosi istinitu priču ilegalne migrantice iz Konga, Brigitte Zébé, koja dolazi u Rim te Marek Šindelka , češki pisac koji je nedavno gostovao u Zagrebu. U svom 'Zamoru materijala' (Naklada Ljevak, prijevod Sanje Milićević Armada) on, kako je glasilo objašnjenje žirija koje mu je 2017. dodijelilo najprestižniju češku književnu nagradu Magnesia Litera, donosi 'univerzalno svjedočanstvo o fizičkoj izolaciji i rascijepljenosti u kojoj se nalaze izbjeglice i općenito migranti' i pokazuje kako se Europa 'iz priželjkivanog Raja preobražava u negostoljubivo, surovo mjesto'.

Louis je 'Raskrstimo s Eddyjem' posvetio Didieru Eribonu , francuskom sociologu i filozofu čiji je veliki hit, također autobiografski roman 'Povratak u Reims' , nedavno objavio Sandorf u suradnji s Multimedijalnim institutom (prijevod Milene Ostojić). U toj knjizi o povratku u rodni grad nakon 20 godina života u Parizu, Eribon osobnu ispovijest o tome kako mu je, kao i Louisu, bilo odrastati kao gay u radničkoj obitelji, kombinira sa sociološkom studijom i političkim manifestom, nudeći prikaz sukoba klasnog i homoseksualnog identiteta. Nedavno su obojica autora gostovala na zagrebačkom Subversiveu , a Eribon je tom prilikom govorio što mu znači 'klasni coming out', odnosno, iznošenje iskustva srama i nelagode života u radničkoj klasi. Namjera je, kako je rekao, to iskustvo mapirati i kritički analizirati te ga potom pretvoriti u političku energiju.

Među atraktivnim novim naslovima na koje svakako vrijedi obratiti pažnju ističe se i 'Oris' britanske književnice Rachel Cusk (Vuković&Runjić, prevela Vlatka Valentić), početak istoimene trilogije koju je svjetska kritika, zbog njene formalne i tekstualne inovativnosti, pozdravila kao 'jedan od ključnih događaja u pripovjednoj prozi prvih desetljeća 21. stoljeća'. Radnja je smještena u Atenu tijekom ljeta gdje i kada britanska romansijerka Grcima drži tečaj kreativnog pisanja i sluša o njihovim maštanjima, tjeskobama, životnim teorijama, kajanjima i čežnjama, nudeći kroz sve to i vlastiti portret. Vuković&Runjić za čitanje preporučuje i 'Popraviti žive' (prevela Ursula Burger), višestruko nagrađivani roman o transplantaciji srca u potpisu Francuskinje Maylis de Kerangal , svojedobno urednice u čuvenoj izdavačkoj kući Gallimard te te knjigu jedne od najznačajnijih suvremenih britanskih spisateljica Ali Smith . Njena 'Jesen' (preveo Dinko Telećan), početak je tetralogije 'Godišnja doba' čiji svjetski odjek 'opravdava ocjenu irskog pisca Sebastiana Barryja, koji ju je u listu Guardian 2016. proglasio budućom škotskom nobelovkom'. Knjiga je 2017. ušla i u finale za nagradu Man Booker, a prema Vuković&Runjić, uspijeva nam 'bar donekle objasniti Britaniju nakon Brexita'.

Na tom je tragu i 'Europsko proljeće' , roman danskog pisca Kaspara Collinga Nielsena , u izdanju Hena coma i prijevodu Marine Kopjar koji, također kroz prizmu eskalirajuće migrantske krize u Europi, govori o pojedincima pred samim rubom puknuća: o sredovječnom galeristu Stigu koji žudi za priznanjem art-zajednice; njegovoj ženi Elisabeth, potresenoj kćerinom uznapredovalom anoreksijom, i Christianu, umjetniku ovisnom o seksu, čiji nagoni zadiru u sferu ilegalnoga. O migrantskom iskustvu, u kontekstu života između dvaju jezika i dviju kultura, progovara i francusko-iranska spisateljica rođena 1980. Maryam Madjidi , u autobiografskom romanu 'Marx i lutka' (Sandorf, prijevod Marko Gregorić), poetičnom prvijencu za koji je 2017. dobila nagradu Goncourt za najbolje i najmaštovitije prozno djelo, a nedavno ga je predstavila i na Zagreb Book Festivalu . Nigerijski pisac Chigozie Obioma , također dobro poznat domaćoj publici, u svom novom romanu 'Orkestar manjina' (Hena com, prevela Mirna Čubranić) kombinira folklor svog naroda Igbo i grčku tragediju te donosi priču o afričkom farmeru koji se odvažuje otići školovati u Europu, kako bi ispunio visoka očekivanja obitelji svoje djevojke.

Na valu nedavnog završetka fenomena, HBO-ovog serijala 'Igra prijestolja', o čijem se finalu (i čitavoj finalnoj sezoni) još uvijek prilično žestoko raspravlja, Naklada Lumen, u prijevodu Vladimira Cvetkovića Severa i Marka Kovačića, donosi i novi roman planetarno popularnog Georgea R.R. Martina , kojeg najavljuje kao najiščekivaniju knjigu godine. 'Znamo kako je završilo... No kako je počelo?', pitaju. 'Vatra i krv' , naime, radnjom je smještena 300 godina prije 'Igre prijestolja', kad su Westeros osvojili vladari zmajeva Targaryeni, vjerojatno najintrigantnija plemićka obitelj iz Martinova fascinantnog svijeta. Ovo je, inače, prvi svezak konačne dvodijelne povijesti kuće Targaryen, a kronika je opremljena s 80 novih crno-bijelih ilustracija poznatog strip crtača i ilustratora Douga Wheatleyja.

Ljubiteljima povijesti i povijesnih romana, osim 'Hitlerovih kušačica', zanimljiva bi mogla biti i knjiga 'Praško proljeće' engleskog romanopisca Simona Mawera (Naklada Ljevak, prijevod Miše Grundlera) o ruskoj invaziji na Čehoslovačku 1968., odnosno o četvero ljudi koji su se našli usred nje, a tu je i dramatična 'Carica Romanovih' C. W. Gortnera o majci posljednjeg ruskog cara Nikole II, Mariji Fjodorovnoj (Lumen, prevela Ana Josić).

Iz Profila pak stiže 'Znaš da to želiš' , knjiga Kristen Roupenian (prevela Lada Furlan Zaborac), autorice koja je doslovno preko noći postala viralna senzacija zahvaljujući svojoj priči 'Cat Person' , objavljenoj u časopisu New Yorker. Ovaj njezin prvijenac o životima žena danas, njihovim iskustvima na poslu, kod kuće, kod doktora, s prijateljima, partnerima i obitelji, objavljuje se na više od 25 jezika. Fraktura donosi 'Konobara' , roman norveškog umjetnika i pisca Matiasa Faldbakkena , kojemu je ovo ujedno prva knjiga objavljena pod pravim imenom. U prijevodu Muniba Delalića, 'Konobar', priča o nekoliko dana u životu jednog - konobara, čita se, među ostalim, i kao 'alegorijska komorna drama o transakcijama u kapitalizmu'. Iz OceanMora zanimljive su i 'Hitlerove kušačice' Roselle Postorino (preveo Marko Kovačić), o ženama koje su u Hitlerovom tajnom skloništu Vučjem brlogu 1943. bile zadužene da kušaju obroke spremljene za njega, kako bi jamčile da hrana nije otrovana. Knjiga je, nadahnuta svjedočanstvom Margot Wölk, njemačke tajnice koja je 1942. zaista bila jedna od 15 Hitlerovih kušačica.

Među domaćim hitovima, za one koji još nisu, sad je pravo vrijeme da pročitaju novi roman Damira Karakaša, 'Proslavu' (OceanMore), koji mu je u rodnoj Lici izazvao dosad najveće probleme . Nove romane napisali su i Josip Mlakić , koji u 'Evanđelju po Barabi' (Fraktura), piše iz perspektive jednog od najomraženijih likova iz Biblije, židovskog pobunjenika Barabe, onoga kojeg je Poncije Pilat ostavio na životu, potom Nenad Stipanić , koji u 'Bogovima neona' , kako navodi njegov izdavač Sandorf, nudi jedan od 'najradikalnijih eksperimenata naše književnosti', pokušaj uvođenja žanra bizarro fctiona s elementima bizarro freakctiona', 'iskorak iz svake mentalne mape i provokaciju percepcije na tisuću razina'.

V.B.Z., osim dobro poznate švedske majstorice Camille Läckberg i njenog novog trilera 'Zlatni kavez' (preveo Luka Miličević), opisanog kao 'anatomija osvete jedne žene koja je odbila biti žrtva', kao 'najpromišljeniji i najnevjerojatniji kriminalistički roman koji ćete pročitati ove godine' navodi 'Posljednju šansu' argentinskog pisca Federica Axata , u prijevodu Branke Oštrec. Axat je, tvrde, predstavnik nove generacije autora psiholoških trilera, a ovaj njegov treći roman, 'pun zagonetki koje nam može postaviti vlastiti um', donio mu je titulu 'majstora obmane' i 'nasljednika Stephena Kinga'. Profil pak ističe 'Izgubljenog čovjeka' , treći roman nagrađivane autorice bestselera Jane Harper (preveo Dražen Čulić), smještenom u zabačenom dijelu Australije gdje je ubijen jedan od trojice braće, a Hena com 'Amerikanku' , švedsko-finske autorice Monike Fagerholm (prijevod Sare Profeta), o djevojčicama u predgrađu Helsinkija 1970-ih, koje stvaraju opsesiju Amerikankom koja je u njihovom mjestu pronađena mrtva.

V.B.Z. donosi knjigu Olje Knežević, dobitnice nagrade za najbolji neobjavljeni roman, za rukopis 'Katarina, Velika i Mala', u kojemu 'pomno osmišljeni i karakterizirani likovi' te 'suvereno, dinamično pripovijedanje' skeniraju obiteljske odnose i tragedije, ženska prijateljstva, ljubavne izdaje i prevare, ali i širi društveni kontekst.

Među novim domaćim zbirkama priča ističu se 'Kaleidoskop' Zorana Žmirića (Hena com) koji je s romanom 'Pacijent iz sobe 19' ušao u finale književne nagrade tportala, potom 'Prepreke. Prečaci' Valenta Pavlića (Hena com) i 'Poštovani kukci i druge jezive priče' Maše Kolanović (Profil), 'postsocijalistička zona sumraka' i 'tranzicijska gotika' u kojoj autorica progovara o tome kako nas melje kapitalizam. Za one koji rado biraju poeziju, zanimljiva je knjiga 'Sad sam puno mlađa' Vlatke Valentić (Vuković&Runjić), nastala kao 'eksperiment' ove nagrađivane prevoditeljice koja 'u 25 godina književnog rad nikad nije nastupila kao 'prvi' autor' (prevodila je, među ostalim, proze Honoréa de Balzaca, Marguerite Duras, Katherine Mansfield, Alaina de Bottona i drugih). Knjige poezije donose i Boris Runjić ('25:52', Vuković&Runjić) te Damir Radić ('Ranije', Vuković&Runjić).

Nova Dubravka Ugrešić

Od domaće publicistike nezaobilazna je nova knjiga Dubravke Ugrešić 'Doba kože', u izdanju Frakture. Radi se o 16 novih eseja koji se protežu od pitanja što se događa s doseljenicima i imigrantima na Zapadu do uloge umjetnosti i književnosti. Ugrešić, koja je za roman 'Lisica' 2018. dobila književnu nagradu tportala, i ovdje nudi mnoštvo gorkog humora i kulturoloških referenci, propitujući ne samo svoje snove, sreću i strahove, nego i naše vlastite.