Navid Kermani: Oni koji islam svode samo na fundamentalizam i sami počinju sličiti na fundamentaliste

Njemački književnik iranskog porijekla Navid Kermani na ovogodišnjem Zagreb Book Festivalu predstavio je svoju knjigu 'Izvanredno stanje: Putovanje u uznemireni svijet', politički putopis koji čitatelja vodi po obodu kriznog pojasa islamskog svijeta, od Pakistana, Afganistana, Irana, Iraka i Palestine pa sve do europskih granica i obala. S Kermanijem smo razgovarali o odnosu Zapada prema islamu i muslimanima i o migrantskoj krizi

'Kritičari obično islam svode na njegov ortodoksni, čak i fundamentalistički oblik, čime sami počinju sličiti na one koje kritiziraju, fundamentalistički sužavajući i strogo etiketirajući ili definirajući čitavu jednu religiju. Krivica za takvo preusko shvaćanje islama, međutim, nije samo na njegovim kritičarima, nego i na samim muslimanima. Činjenica je da su u 19. i 20. stoljeću jako utjecajnima postale ortodoksne i fundamentalističke interpretacije islama, vehabizam ili selafizam. Problem je u tome što se oni vrlo malo oslanjaju na Kuran i druge islamske izvore, te ih pogrešno i suženo, doslovno interpretiraju. Naravno da je to opasno, kao što bi bilo opasno držati se doslovno Starog zavjeta. Prava žrtva takvog pristupa nije neka druga religija, nego sama tradicija islama, njihova vlastita prošlost. To se pokazalo u Saudijskoj Arabiji koja je uništila sve islamske spomenike. Muslimani stoga ne mogu podržavati takvu i slične države, ne mogu Saudijsku Arabiju doživljavati kao partnera pa se onda čuditi terorističkim napadima na Zapadu. To je kontradikcija o kojoj treba više govoriti. Muslimani moraju biti jasni oko toga s kime surađuju, a s kime ne', rekao nam je Kermani uoči predstavljanja svoje knjige u Zagrebu.

Osvrnuo se i na problem samoradikalizacije muslimana na Zapadu, opasnost od toga da se muslimane svodi isključivo na njihovu vjeru.

'Dok sam odrastao u Njemačkoj, nije se puno govorilo o strancima, o integraciji, različitim jezicima. Onda su se odjednom dogodili stranci, pa Turci, a sada su tu muslimani i svi su samo muslimani. To je ta fundamentalizacija diskursa koja jako utječe i na percepciju samoga sebe. Ako ljude tretirate samo kao muslimane, onda će se oni početi i ponašati tako. Vidim to na svome primjeru, dok putujem. U istočnoj Europi, u Bjelorusiji, primjerice, svakoga više zanima to što sam Nijemac jer je jednostavno tamo njemačka povijest poznatija i važnija. Onda se i ja počnem ponašati kao Nijemac. U Gruziji, gdje je jaka iranska povijest, svi su me tretirali kao Iranca i ja sam se odjednom počeo ponašati kao Iranac. Bez razmišljanja, samo sam reagirao na okolinu. U mom slučaju to nije bio problem, bilo mi je i smiješno, ali ljudi se s ovim stalno suočavaju. Ako ćete nekoga stalno pitati o islamu, onda će taj netko o islamu početi sve više razmišljati', zaključio je Kermani.