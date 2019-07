Thom Yorke u Villi Manin: Privatni party ponajvećeg umjetnika današnjice

Pred oko 2500 ljudi u prostoru u koji ih stane desetak tisuća, fascinantnom vrtu srednjevjekovnog dvorca nedaleko Udina, jedan od najvećih umjetnika današnjice po imenu Thom Yorke održao je u srijedu navečer veličanstven dvosatni koncert, koji u izvođačkom, produkcijskom i organizacijskom smislu, barem u krugu od 3 sata oko Zagreba, nemamo bogzna s čime uspoređivati

S tom mišlju sjedneš u auto i za tri sata (koliko ti treba i do Pule) se dokotrljaš do Ville Manin , dvorca u kojemu su potkraj 18. stoljeća Napoleon i grof Kobenzl okončali rat Francuske i Austrougarske te konačno sahranili Mletačku republiku. Na livadi ispred dvorca, među monumentalnim svodovima, uz pomoć lokalne zajednice i ministarstva kulture tamo se već godinama organizira ljetni koncertni program u sklopu kojeg nam se ovoga srpnja ukazao i Thom Yorke , frontmen Radioheada, jedan od najplodonosnijih glazbenih autora 21. stoljeća te odnedavno i član Rock and Roll Hall of Famea.

Među čak 21 odsviranom pjesmom (najviše dosad na turneji) posebno su briljantno izgledali biseri s novog albuma 'Not the News' i 'Dawn Chorus', zatim '(Ladies and Gentleman, Thank You For Coming)' koncertni favorit koji je u vrtu dvorca pokrenuo mini techno party, kao i 'Default' iz kataloga Atoms for Peace te završna 'Suspirium', tema iz istovremenog filma koju je Yorke odsvirao sam na klaviru, na drugi bis iznuđen kad je pola publike već tražilo svoje vozilo na parkingu u kukuruzištu. Uz Thomovo nemušto 'Grazie mille', pa čak i 'Hvala' (valjda su mu rekli da je došlo nešto Slovenaca i Hrvata), nije postojao ljepši način da nas isprati s ovog nevjerojatnog doživljaja, koji ćemo pohraniti među one najposebnije. Bar dok jednog lijepog dana, nadamo se još u ovom životu, ne ugledamo Thoma (ili čak Radiohead) u pulskoj Areni.