Teoretičari urote naklapali su da Netflix stoji iza korone, no istina je puno gora: Industrija je na rubu propasti, za pomoć mole čak i američku vladu

Epidemija koronavirusa nije samo idealno tlo za paničare, farmaceutsku industriju i prodavače maski za lice i dezinficijensa, nego i za maštovite i uvijek nadahnute teoretičare zavjere. Teoriju zavjere ponekad je teško razlikovati od šale, pa tako i zavjerenička teza da Netflix stoji iza epidemije koronavirusa više djeluje kao napola uspjela šala nekog burzovnog mešetara.

Naime, već dugo se priča o problemima u koje je upao taj streaming gigant čiji poslovni model mnogi smatraju neodrživim, a dodatnu ugrozu za Netflix predstavila je sva sila novih streaming servisa koja je nedavno pokrenuta ili je najavljena, od Appleovog do Disneyevog. Kao malo kojoj kompaniji globalni trend ne-putovanja i dugotrajnog boravka kod kuće pogodovao je Netflixu. Odjednom taj model koji uključuje neprohodnu količinu sadržaja po principu dugog repa, zatočenicima cjelodnevnog boravka u kući djeluje neodoljivo privlačno. Ne sam što će najviše profitirati od masovnog ostajanja kod kuće, nego je Netflix premijerno prikazao svoju novu dokumentarnu seriju ‘Pandemija: Kako spriječiti širenje’ baš u vrijeme kad se stvarna pandemija počela širiti svijetom. Male su se počele zbivati na račun njihove ‘ubojite marketinške strategije’, no kako su objasnili producenti serije 'Nadali smo se da ćemo informirati ljude prije, a ne nakon što se pojavi opasni patogen’.

Ljudi masovno rade od kuće, djeca ne idu u škole i internetski je promet značajno porastao, do te mjere, da je postignut dopgovor s Netflixom da smanji kvalitetu videa u Europi narednih 30 dana kako bi se smanjio pritisak na internet operatere. Smanjena kvaliteta videa oslobodit će čak 25 posto kapaciteta mreže, a kvaliteta slike trebala bi ostati zadovoljavajuća. Molba je stigla od strane Europske komisije, a Netflix je očito pristao na kompromis i srezat će sadržaje s HD na SD kvalitetu jer SD za sat vremena streaminga 'potroši' oko 1GB podataka, dok za HD treba oko 3GB. Osim toga, u vrijeme socijalne izolacije dodali su opciju Netflix party koja omogućava istovremeno gledanje i komentiranje sadržaja grupi prijatelja, kreirajući novi oblik online socijalizacije uz filmove i serije. Otkako su masovno otkazani ili odgođeni filmski festivali, ugašena kina, odgođene filmske premijere filmova od kojih se očekivali da postanu novi kino-hitovi poput novog filma o Jamesu Bondu 'No Time to Die', ‘Mjesto tišine 2’ te ‘Brzi i žestoki 9’, mnogi su kao ključni oblik zabave potražili u maratonskom gledanju filmova i serija. ‘Uslijed straha od globalnog gospodarskog usporavanja zbog sve većeg rasprostranjivanja koronavirusa, tvrtke poput Netflixa koje pružaju usluge kućanstvima u najboljoj su poziciji da izdrže oluju ili čak iskorače iz krize’, izvijestio je Variety još koncem veljače kad je počeo potop globalnog financijskog tržišta, a samo su dionice Netflixa rasle. Optimizam nije potrajao jer je krah ostalih dionica uzrokovao i pad dionica svih medijskih kuća, pa tako i Netflixa. Nije bolje prošao ni Disney koji je trebao 24. ožujka lansirati svoj novi streaming servis Disney+, u kojem nudi brojne filmove iz produkcije Disneya, Pixara, Marvela, National Geographica, kao i cjelokupnog Star Wars svemira, u Velikoj Britaniji. Servis je ovih dana startao i u Indiji, i to dva i pol tjedna prije predviđenog termina lansiranja. No, ne očekuje se da će kompanija značajno profitirati od toga jer je za pretpostaviti da će gubici zbog zatvorenih kina i tematskih parkova biti preveliki. Disneylandi u Hong Kongu i Šangaju zatvoreni su još od siječnja, pa su Disneyeve dionice doživjele značajan pad vrijednosti. Ispostavilo se tako, piše The Guardian, da nitko nije profitirao od globalnog ekonomskog pada, pa čak ni Netflix.

Kako je rastumačila analitičarka Laura Martin iz Needham and Company narativ da je ‘koronavirus dobar za Netflix’ ne drži vodu. ‘Logika po kojoj je dobro za sve koji se bave televizijom samo to što će ljudi ostati kod kuće je pojednostavljivanje stvari’ kaže ona ističući da Netflix zarađuje na temelju mjesečne pretplate i svejedno im je gleda li netko njihov sadržaj jedan sat dnevno ili 24 sata dnevno. Ona ne vidi ni prevelik potencijal za privlačenje novih pretplatnika. ‘Svijest je već na 100 posto’ naglašava ona sugerirajući da svi već znaju za postojanje servisa i što on nudi, ali čini joj se je već značajan broj ljudi zbog pandemije ostao bez poslova i izvora prihoda. ‘Ako morale birati između hrane i pretplate na Netflix, misli da ćete se skinuti s Netflixa. Nećete htjeti potrošiti dodatnih 100-tinjak kuna mjesečno u situaciji kad ne znate kad ćete ponovo zaraditi ikakav novac’. Iz Netflixa nisu željeli službeno komentirati je li došlo do porasta broja pretplatnika u posljednje vrijeme. Osim toga, u narednom razdoblju očekuje se lansiranje novih servisa — Quibi, Peacock i HBO Max — i za sada nema naznaka da će ijedna biti otkazana ili odgođena. Poznato je samo da je Quibi otkazao veliki party kojim se trebalo obilježiti lansiranje nove usluge, ali plan da se taj streaming servis specijaliziran za kratke forme pokrene 6. travnja i dalje je aktualan. Analitičari se pitaju hoće li novi servisi uopće uspjeti privući korisnike do kojih će biti teško doći u moru vijesti o koronavirusu, ali i u svjetlu opadajuće kupovne moći. Naime, posljedice po cijelu filmsku industriju mogle bi biti vrlo teške, očekuje se, i dugoročne. U Kini su još u siječnju zatvorena sva kina, njih oko 70 000, i to uoči kineske Nove godine kad je tradicionalno zarada na kino-blagajnama najveća. Otkazane su premijere novih filmova, neki su odmah reagirali tako što su umjesto u kinima, filmove prikazali na streaming servisima. Komedija ‘Lost in Russia’ trebala je imati kino premijeru, ali je umjesto toga prikazana na platformi Bytedance gdje je prikazivana bez dodatne naknade. Film je u prva tri dana prikazivanja pogledalo 180 milijuna gledatelja. Inače, najgledaniji kineski film ‘Wolf Warrior 2’ prodao je 159 milijuna kino karata. Hongkonški ‘Enter the Fat Dragon’ premijeru je imao na servisu iQiyi, kineskoj verziji Netflixa, pa bi sada, smatra kineska novinarka Elaine Yau, Kinezi mogli promijeniti svoje navike gledanja. Tijekom boravka u kućnoj karanteni, Kinezi su zavoljeli gledanje filmova, kulinarskih showova i drugih emisija online, smatra Yau, ‘iako su prije rado išli u kina mislim da im se svidjela mogućnost da iz udobnosti svog doma uživaju u sadržajima koji ih zanimaju’. ‘Vjerujem da će koronavirus definitivno utjecati na modele filmske distribucije i zarade. Lanci kina su na samom rubu’ smatra ona. Europski i američki novinari, pak predviđaju drugačiji scenarij jer smatraju da su ljudi već ranije stekli naviku gledanja filmova i serija online i Matt Mueller, urednik časopisa Screen, vjeruje da će svi jedva dočekati da završe izvanredne mjere da pohrle u kina.