Zabava pred ekranima: Donosimo serije koje ne želite propustiti u ožujku

Možda ćete iz nužde, a možda iz predostrožnosti, mjesec u kojemu proljeće napokon stiže i kalendarski morati ili željeti provoditi u svoja četiri zida. Vrijeme uz male ekrane brže prolazi, a ako vam u nekon trenutku dosadi praćenje putešestvija koronavirusa, predlažemo vam osam serija i jedan film koji stižu u ožujku

The Pale Horse, Amazon Prime Video

Misteriozan popis imena pronađen je u cipeli mrtve žene, no kakve to veze ima s selom Much Deeping? Ako vas ovo podsjeća na Aghatu Christie, u pravu ste. Serija zasnovana na istoimenom romanu britanske spisateljice krimića prati priču o Marku Easterbrooku čije se ime pojavljuje na misterioznom popisu iz cipele mrtve žene. Mark pokušava doznati kako se i zašto njegovo ime pojavilo na tom popisu, a istraga ga vodi u The Pale Horse, kuću tri žene za koje kruže glasine da su vještice.