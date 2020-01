Sviličić: Hrvati čak i sport izjednačavaju s ratom. Nema razlike u proslavi pobjede u 'Oluji' i pobjede nakon nogometnog prvenstva

Bilo bi mi zanimljivo čuti mišljenje teologa jer mislim da je ovaj moj novi film zapravo jako katolički, rekao nam je Ognjen Sviličić, jedan od najistaknutijih domaćih redatelja čiji novi filmski uradak 'Glas' u kina stiže 23. siječnja. Svjetsku premijeru imao je u listopadu na najvećem azijskom festivalu u Busanu, a govori o tinejdžeru Goranu koji stiže u internat i u njemu se nađe pod pritiskom instant-religije koja se ondje nameće. Osim o ideji iza filma i toga kako je došao do jedne od glavnih glumica, Sviličić nam je u intervjuu otkrio i što dijeli Hrvatsku od drugih, ozbiljnih zemalja

U Busanu su prije svega vidjeli priču o borbi pojedinca protiv okoline te su u tom smislu bile intonirane i kritike koje su izašle u nihovim novinama. Iako je polovica publike bila iz Europe ili SAD-a, bilo mi je drago da film komunicira sa sasvim udaljenom publikom koja ne poznaje doktrine katoličke vjere, barem ne u mjeri kao mi ovdje. U Varšavi je bilo malo drugačije. Tamo su komentari, kao i kritike koje su izašle poslje projekcije, bile ponajviše usmjerene na sličnosti s poljskim društvom koje je također prožeto jakim utjecajem Katoličke crkve. Zanimljivo je da su Hrvatska i Poljska granične zemlje katolika, svojevrsna granica s pravoslavljem. U tome vidim nekakvu snažnu pristunost religije u Poljskoj i u Hrvatskoj, međutim problem u obje zemlje je to što prevelika prisutnost nečega često donosi omraženost. Još se sjećam Jugoslavije u kojoj su svugdje bili komunistički simboli i koje sam, moram priznati, mrzio, samo zato što su postavljeni gdje treba i gdje ne treba. Slična stvar se danas događa s križevima. Ljudi ne vole kad ih previše gnjavite, tako misle i u Varšavi.

Zapravo ne razmišljam previše o tome. Kako ni na kakav način nisam vezan za Katoličku crkvu, onda nisam ni ovisan o njenom mišljenju. Osim toga, ne vjerujem da ovaj film na bilo koji način može ugroziti položaj te organizacije u našem društvu. Ovo je prije svega priča o konformizmu i borbi pojedinca za vlastito mišljenje. Jedino bi moglo biti problema ako crkva odluči vršiti pritisak na javne ustanove oko ovoga filma, što se događalo prije. To će onda samo potvrditi tezu koju tematizira 'Glas', da u našem društvu vjera nije odvojena od države na način na koji je to uređeno u državama koje su nam uzori, poput Njemačke ili Francuske. Ono što bi mi bilo zanimljivo čuti je mišljenje teologa jer mislim da je film zapravo jako katolički. Iskreno mislim da je ovo film koji je u velikoj mjeri nadahnut Svetim pismom i metaforama koje se tamo na ovaj ili onaj način prenose.

'Glas' nudi suptilnu, ali nedvosmislenu kritiku Katoličke crkve. Mislite li da će crkva reagirati na to?

Kao i u višestruko nagrađivanom filmu 'Takva su pravila' iz 2015., i u svom se najnovijem uratku Ognjen Sviličić bavi borbom pojedinca protiv okoline i odolijevanju konformizmu, pri čemu u fokus stavlja one najosjetljivije u formativnim godinama, tinejdžere. U 'Glasu' glavni lik Goran, kojega tumači Franko Jakovčević , pruža otpor svojoj okolini, budući da je čvrsto uvjeren kako vjera ne smije biti prisilna. Nasuprot mu je, prije svega ravnateljica internata, koju igra bosanska glumica Belma Salkunić .

Glavnu žensku ulogu dali ste Belmi Salkunić, sjajnoj, ali kod nas malo poznatoj bosanskoj glumici. Gdje ste ju otkrili?

Nju mi je preporučila njezina prijateljica i kolegica sa studija glume Nađa Josimović. Belmi sam poslao tekst i ona se odjenula u kostim kakav je zamislila da taj lik nosi i snimila ulogu. I to je bilo točno to kako taj lik mora izgledati. Dakle to se dogodilo slučajno, a htio sam glumicu koja nosi u sebi nešto drugačiju energiju.

Salkunić igra ravnateljicu Doma za nezbrinutu djecu i njezin je lik vrlo upečatljiv, posebna kombinacija blagosti i sadizma, primjer pasivne agresije. Može li se ovaj lik uzeti kao metafora za Katoličku crkvu u Hrvatskoj?

Slažem se. Mislim da je Belma savršeno odigrala upravo tu naizgled srdačnu, ali jako opasnu osobu. Mislim da svaka diktatura počinje s dobrim namjerama i Belma je upravo s tim dobrim namjerama branila svoj lik. Njezin lik nije pokvraren, ona zbilja vjeruje u to što govori, ali vjeruje bez sumnje. Zapravo prihvaća dogmu. Dogma je po definiciji nešto što se ne bi smjelo preispitivati. Moje mišljenje je da se sve može dovesti u pitanje. Ta dva poimanja svijeta se u filmu 'Glas' vide kroz sukob dječaka koji dolazi u internat i koji propituje sve što se stavlja pred njega i Belme koja slijepo vjeruje. Mislim da se ta dva principa ogledaju u današnjoj Hrvatskoj pa čak i u odnosima desne i lijeve strane društva. Uvijek je borba između ljudi koje bezrezervno vjeruju i onih koji sumnjaju. Osobno nisam siguran koji su u pravu ali znam da su ovi koji sumnjaju u sve i propituju zaslužni za to da imamo električnu energiju, računala, da putujemo avionima i služimo se internetom.

U odnosu na ranije vaše filmove, slika Hrvatske u 'Glasu' je ipak nešto vedrija. Znači li to da vam se čini da se stvari ovdje popravljaju?

U Hrvatskoj se stvari sigurno popravljaju samo što građani ove zemlje to ne vide jer su promjene jako spore. To je kao što ne primjećujemo da se Zemlja okreće pa ipak nakon nekog vremena dođe dan. Ovaj film je vedar možda i zbog razloga jer je prošli bio odviše depresivan i htio sam snimiti barem jedan film u životu u kojem će biti više od dvoje ljudi i više od tri boje. Nisam siguran da sam sasvim uspio, ali barem sam pokušao biti vedar. Ono što me zanimalo je da se u toj lijepoj mediteranskoj slici nazire jedna opasnost. Ovaj put je ta opasnost skrivena iza lijepe i vedre slike naše zbilja jedinstvene obale.