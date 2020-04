Javna tribina 'EPK – što raditi?' održana je 24. travnja putem aplikacije Zoom u organizaciji Sanje Bojanić, Nataše Antulov i Marina Lukanovića, nastavnika s Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, a na njoj su govornici, među ostalima, Emina Višnić, direktorica tvrtke Rijeka 2020 te riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, pokušali dati odgovore na temu koronakrize i njenog utjecaja na Europsku prijestolnicu kulture, ali i na kulturu uopće

Tribina je započela konstatacijom moderatorice Nataše Anutnov da je 17. travnja najavljena privremena obustava programa te da je otpušteno 59 radnika i radnica Rijeke 2020, pri čemu je najavljeno da se radi na restrukturiranju programa. Potvrdila je i da su kontaktirali Ministarstvo kulture oko sudjelovanja na tribini, ali nitko im se nije javio.

Pitala je direktoricu tvrtke Rijeka 2020 Eminu Višnić što se zadnjih mjesec dana događalo u njenoj organizaciji.

'Prije svega želim poslati jasnu poruku: EPK kao projekt nije stao niti je ikad itko od nas koji vodimo projekt rekao išto drugačije. Zašto su se pojavile interpretacije koje tvrde suprotno i zašto su se pisale osmrtnice to je pak jedno drugo pitanje i mene osobno zanima kako se do toga zaključka uopće došlo', rekla je Višnić koja je izložila kalendar aktivnosti koje su poduzete od početka krize. EPK, napomenula je, puno je širi od tvrtke Rijeka 2020 i dotiče se mnogih programskih partnera.

Nakon što su 12. ožujka objavili informaciju o odgađanju programa zbog odluke nacionalnog Stožera civilne zaštite, obavljen je razgovor s partnerima koji vode veće segmente programa. Procijenjeno je da će zabrana trajati i dulje od tada najavljenog, no u to vrijeme još su se nadali da bi se do lipnja moglo početi raditi. Svi su tada mislili da će virus proći, no tek se ovih dana konačno vidi, smatra Višnić, da se život neće samo tako vratiti u normalu.

'Dvije godine planirali smo taj program, a onda smo u samo mjesec dana hitno morali presložiti okvir. O konačnom programu sada ne može ni biti riječi. Svi postavljaju pitanje: 'Koliko da režemo, koliko ima novca?' A mi ni danas nemamo odgovor na to pitanje jer Ministarstvo kulture bi idući tjedan trebalo odgovoriti na naše upite', rekla je Višnić, dodavši da je većina programa u principu javno okupljanje, što neće biti moguće tko zna do kad, možda do lipnja, a možda i kasnije.