Odluka da se zbog pandemije koronavirusa privremeno obustavi većina aktivnosti projekta Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020 izazvala je ovih dana snažne reakcije javnosti, među njima i otvoreno pismo suradnika projekta koji traže da se program nastavi, prilagođen novim okolnostima. S direktoricom tvrtke Rijeka 2020 Eminom Višnić razgovarali smo o trenutnim izgledima za EPK Rijeku

'Smatramo da više ne možemo misliti niti raditi projekt na način kako smo to činili do sada, pa tako planiramo razgovarati s umjetnicima s kojima smo do sada surađivali, ali i uključiti i druge jer znamo da upravo umjetnici i kreativci mogu u ovakva teška vremena na inovativan i zanimljiv način pomoći nam svima da iz jedne druge perspektive sagledamo svoje živote i društvo u cjelini u kontekstu promjena koje je izazvala ova pandemija. No, koliko programa, kada i u kojim produkcijskim uvjetima oni mogu biti napravljeni, ovisi i o tome koliko će biti moguće izdvojiti iz proračuna u ovoj godini za njihovu realizaciju. Otprilike već znamo okvirne mogućnosti Grada i Županije, a očekujemo da ćemo sljedeći tjedan znati i mogućnosti države, odnosno Ministarstva kulture. Prekjučer smo održali sastanke sa svima i neupitna je politička podrška i volja da se program nastavi, a dalje treba odrediti konkretne okvire. Svima je jasno da je iznimno važno da se te odluke brzo donesu, jer sva dalja odlaganja uzrokovat će, među ostalim, i dodatne troškove. Svjesni smo da je u ovoj nepredvidljivoj situaciji teško planirati, ali isto tako smo spremni da se i prihodi iz proračuna, kao i rashodi programa, planiraju s partnerima na kraći rok, primjerice na tri mjeseca umjesto uobičajenih godišnjih proračuna', kaže Višnić.

'Ministarstvu smo, u suradnji s Gradom Rijekom, poslali materijal s dvije moguće varijante koji uključuje i indikativne liste konkretnih programa koje predlažemo zadržati u projektu, no konkretno vrijeme izvođenja programa ovisi o više varijabli. Neke mjere Vlade vezane uz kulturu o kojima trebaju donijeti odluke odnose se i na naš program. Očekujemo, primjerice, da će brzo biti moguće otvoriti galerije i muzeje, da ćemo moći raditi na trajnim umjetničkim radovima u javnom prostoru ili pak da će biti određene mjere za održavanje izvedbenih umjetnosti u posebnom režimu. Na sve smo to spremni i zajedno s našim glavnim programskim partnerima već radimo i nastavit ćemo raditi na definiranju novih oblika i načina odvijanja kulturnih programa, kako u fizičkom prostoru tako i putem interneta, ali i klasičnih medija', pojašnjava direktorica Rijeke 2020.

Ekipu Rijeke 2020 kritizirali su ovih dana i u kontekstu toga da su trebali reagirati ranije i bolje, da su posljednjih tjedana trebali biti digitalno prisutniji.

'Postoje različite kritike i mišljenja, od kojih neka doista mogu prihvatiti. Podsjetila bih samo da smo na početku, kada je Stožer donio odluku o zabrani kulturnih događanja, svi očekivali da će mjere biti privremene te donijeli odluke o odgađanju svih programa do 14.travnja. Tada smo, iz današnje perspektive možda naivno, očekivali da će mjere trajati mjesec, možda dva te da ćemo već u svibnju, najkasnije lipnju moći ponovno početi s programima. Reagirali smo na način kao i brojni drugi, a to je da smo planirali premjestiti događanja na ljeto te stoga poslali zaposlene na godišnje odmore – da ih iskoriste za vrijeme kad se ne mogu odvijati događanja, kako ih ne bi koristili ljeti – na što su svi oni bez problema pristali', kaže Višnić.

Paralelno su, dodaje, napravili sve financijske i programske analize, a kako je stanje s pandemijom napredovalo, kako su stizale nove, sve lošije vijesti, tako su krenuli u planiranje prilagodbe poslovanja novonastalim okolnostima.

'Nekoliko stotina ugovora s partnerima i dobavljačima je stavljeno u stanje mirovanja. Napravljeno je nekoliko verzija kalendara događanja, scenariji su se mijenjali iz dana u dan kako se mijenjala i situacija. U svemu tome mogu reći da jesmo nakratko zanemarili komunikacije putem društvenih mreža i produkciju komunikacijskog online sadržaja jer smo vanjske suradnje morali staviti u mirovanje ili otkazati, no već smo počeli raditi na intenziviranju komunikacije. Što se tiče preseljenja kulturno-umjetničkih aktivnosti online za nas kao tvrtku to nije moguće izvesti u tako brzom roku, jer mi nismo produkcijska kuća koja bi imala zaposlene umjetnike, već tvrtka čiji je posao organizacija kulturnih događanja. Također nismo mogli niti htjeli u ovoj situaciji tražiti umjetnike da rade volonterski, kada su ionako skoro svi ostali bez primanja. No, riječke kulturne ustanove koje imaju takve produkcijske kapacitete i zaposlene umjetnike, primjerice HNK i Kazalište lutaka, od prvoga dana su proizvodili sadržaje u digitalnom prostoru. Ali treba i jasno reći da su to samo zakrpe, a ne trajna rješenja. Jer, kako je nedavno rekao i naš intendant Marin Blažević, ne možemo ozbiljnu umjetnost svesti na snimanje selfija iz dnevnih boravaka i to sigurno nije rješenje ove situacije', poručila je Višnić.