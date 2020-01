Sedma Siječanjska akcija počinje predstavom 'Mrzim istinu!' redatelja Olivera Frljića

Siječanjska akcija održat će se po sedmi put u Teatru &TD od 9. do 31. siječnja, a na programu će biti 12 kazališnih predstava tog kazališta

U dvadeset večeri, manifestacija nudi nove predstave, ali i one koje publika već niz sezona rado prati i pozdravlja. 'Mrzim istinu!', 'Prikradatelj', 'Hamlet za svakoga', 'Kad tad', 'Ćelava pjevačica', 'Važnije polovice', 'Magic evening', 'Ko rukom odneseno', 'Katalonac', 'Born to please', 'Zašto šutiš?' i 'Ružni', kazališni su naslovi na ovogodišnjem siječanjskom repertoaru, a cijena ulaznice po predstavi je 20 kuna.

Ulaznice se mogu kupiti online na Ulaznice.hr ili na blagajni Teatra &TD .