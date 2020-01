Tvrtko Barun otkriva zašto morate pogledati jednu predstavu u ZKM-u, s kojim problemima se nose izbjeglice i kakva je budućnosti unutar tvrđave Europe

Zagrebačko kazalište mladih iniciralo je dobrotvornu akciju zahvaljujući kojoj će pola prihoda od ulaznica kupljenih za hvaljenu kazališnu predstavu 'Pansion Eden' u režiji Árpáda Schillinga donirati Isusovačkoj službi za izbjeglice (JRS), na čijem je čelu redovnik Tvrtko Barun. Tim povodom razgovarali smo s Barunom, dobitnikom priznanja Europskog parlamenta 'Europski građanin', koje se dodjeljuje za iznimna dostignuća u promicanju europskih vrijednosti, o trenutnoj situaciji s izbjeglicama u Hrvatskoj i susjedstvu. Naime pokretač priče u predstavi 'Pansion Eden', od koje će biti donirana sredstva za JRS, upravo je tragedija migranata koji su se ugušili u kamionu krijumčara

Poslodavcima nije bitno je li netko crn ili bijel, ove ili one religije, njima trebaju kvalitetni ljudi koji žele raditi i s njima je najmanji problem surađivati. Oni su svjesni promjena na tržištu rada u Hrvatskoj više nego ostali građani i s njima nema problema. Netolerancija i diskriminacija jako se utišaju kad dođe do direktnog susreta s izbjeglicama.

Sa zapošljavanjem nema previše problema jer stotine tisuća Hrvata su nažalost otišle iz Hrvatske, tako da se oslobodilo puno poslova. To su uglavnom pomoćni, manje plaćeni poslovi, za koje nije nužno toliko dobro poznavati jezik, no to je način za ulazak na tržište rada. Najveći dio njih zbog jezične barijere ne bi ni mogao dobiti druge poslove. A kad nauče jezik i dokažu svoje vještine, vjerujem da će moći napredovati i dobiti bolje poslove.

Zadovoljni su i sretni što ih imaju u svojim timovima. No mi smo realni i svjesni smo da među njima, kao i među domaćom populacijom, ima boljih i lošijih radnika. Ima tu izazova i za poslodavce, a kulturološka različitost i razlika u radnoj etici razlozi su zbog kojih i poslodavci možda trebaju uložiti malo truda. A mi im tu svojim iskustvom i znanjem stojimo na raspolaganju. Naravno, to je dvosmjerni proces i sama osoba treba se angažirati, potruditi, naučiti jezik…

Prošle godine posredstvom JRS-a zaposleno je sigurno više od 30 ljudi, što kroz mjere Zavoda za zapošljavanje, što u direktnom kontaktu s poslodavcima. Tridesetak ih je prošlo prekvalifikaciju. Ostalo je vrlo malo radno sposobnih koji nisu zaposleni. Od 2006. do danas međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj je dobilo oko 900 ljudi, a oko 300 ih je otišlo, dakle govorimo ukupno o 600 ljudi koji su ostali u Hrvatskoj, od čega su pola djeca. Nema među izbjegličkom populacijom toliko puno zapošljivih ljudi, pa sve to uglavnom dobro funkcionira.

Mislim da to vrijedi i za izbjeglice. Odlični rezultati Božića s izbjeglicama dokaz su za to. Tema možda jest kompleksnija, nekima je možda teže shvatiti zašto i njima treba pomoć, ali ima jako puno ljudi otvorenog srca. Kad se dođe na razinu konkretnih ljudi i njihovih konkretnih potreba, mislim da nema previše problema. Kad smo u teoriji, na internetu, kad komentiramo članke, tad su možda glasniji oni ljudi koji su zatvoreniji prema drugima, manje spremni dovesti u pitanje svoje predrasude. Zato možda imamo dojam da je više takvih, ali mislim da su samo glasniji.

Odrasli imaju nešto konkretnije potrebe jer se oni brinu o obitelji, žele naći kvalitetan posao, ostvariti dugotrajnu stabilnost i izvor financija. To je najbitnije roditeljima - osigurati djeci kvalitetniju i bolju budućnost zbog koje su i došli u Europu. Za njih su to temeljne potrebe.

Znanstvenici koji se bave migracijama kažu da one nisu problem jer su oduvijek postojale, mnoge zapadne zemlje vide ih kao rješenje ekonomskih i demografskih problema, no čini mi se da kod nas ne prevladava takvo mišljenje. Zašto?

Povijesno i kulturološki bili smo jednolično društvo, dijelom i zbog političke zatvorenosti u Jugoslaviji, kad nije bilo ni političkog ni religijskog pluralizma i tek posljednjih godina, zbog EU-a, mobilnosti mladih, mogućnosti studiranja vani, mislim da polako počinjemo shvaćati pluralističko društvo, Europu i svijet u kojem realno živimo. Malo-pomalo otvaramo se drugima i drugačijima. Tu je i onaj institucionalni dio jer Hrvatska već godinama nema službenu migracijsku politiku. Tom tematikom nitko se ni ne želi baviti iz političkih razloga. Glavni koji imaju potrebu i znaju važnost toga su poslodavci jer jasno vide da je ovakav sustav neodrživ. To vrijedi za cijelu Europu i zapadne zemlje općenito. Mirovinski, ekonomski i zdravstveni sustavi su neodrživi, a istraživanja pokazuju da za 20 godina u Europi neće biti dovoljno radne snage zbog starenja stanovništva i niskog nataliteta. U Njemačkoj nedostaje milijun radnika svake godine, a radnika nedostaje i u Hrvatskoj. Izazov je za one koji odlučuju razmišljati dugoročno planirati nešto za narednih 10-20 godina, a ne dvije ili četiri, koliko traje mandat. To je jedino što može uroditi plodom, a sve ostalo izbjegavanje je suočavanja s činjenicama. Ne smijemo zaboraviti to da je stanovništvo Europe od 2010. do 2015. naraslo za samo tri milijuna, Afrike za 142 milijuna, a Azije za 223 milijuna. To je razlika koja je stvarnost. Europa s jedne strane pokušava organizirati sustav za dovođenje stranaca, a istovremeno se zatvara u tzv. tvrđavu Europu. Nije jednostavno pomiriti sve te različite zahtjeve i uskladiti ih s realnošću. Uostalom, neke europske prakse, stari sustavi integracije doseljenika u Francuskoj i Švedskoj pokazali su se pogrešnima i došlo je do getoizacije useljenika. Možemo učiti na pogreškama drugih zemalja, ali i na dobrim praksama.

Koje bi bile dobre prakse?

Pristup intenzivnom tečaju hrvatskog jezika, običaja i kulture ključan je prvi korak jer omogućava komunikaciju sa svima. Zadnjih nekoliko mjeseci tečaj funkcionira i traje 280 sati, no godinama to nije bio slučaj i ljudi su čekali po pola godine ili godinu dana da bi mu mogli pristupiti. Međutim bilo im je nemoguće tako dugo čekati da počnu raditi i dođu do nekih prihoda. Kvalitetni temelji za integraciju su da se odmah može pristupiti tečaju, a onda prekvalificirati, ovisno o struci, i onda zaposliti.

Konstruktivna suradnja između vladinog i nevladinog sektora također je važna i za izbjeglice i za lokalnu zajednicu. Kao civilni sektor imamo direktniju komunikaciju s izbjeglicama, imamo prevoditelje i kulturne medijatore, pa oni imaju veće povjerenje u nas nego u državne i lokalne službenike te ih lakše motiviramo na suradnju.