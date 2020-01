Kazalištem su 2019. dominirale društveno relevantne teme, pop kazalište i izvrsni domaći dramski tekstovi, a kazališne su se kuće počele razlikovati po svojim repertoarnim politikama

Kazališna scena Zagreba u protekloj 2019. godini bila je intenzivna i nakrcana brojnim praizvedbama, premijerama u institucionalnim kazalištima i nezavisnim teatarskim projektima nove generacije redatelja i glumaca, kao da su se ravnatelji natjecali koje će kazalište proizvesti više premijernih naslova.

U tom zgusnutom rasporedu iskristalizirali su se projekti koji su donijeli društveno relevantne teme i novi senzibilitet i tzv. pop kazalište, zatim izvrsni tekstovi kao što je 'Dobro je dok umiremo po redu' Ivora Martinića, a s druge strane rezultiralo je poklapanjem termina tako su se istog dana događale i premijere i značajna gostovanja.

Može se čak reći da su se kazališta počela razlikovati po svojim repertoarnim politikama pa je tako evidentno da ćemo u Zagrebačkom kazalištu mladih vidjeti uglavnom društveno relevantne istraživačke kazališne projekte, kao što su bili 'Eichamann u Jeruzalemu', 'Mi i oni' i 'Mladež bez Boga', a u Hrvatskom narodnom kazalištu nova i drukčija čitanja klasika, poput 'Idiota' F. M. Dostojevskog, bez obzira na to što takav pristup u izvjesnim krugovima nailazi na nerazumijevanje, pogrešna tumačenja i otpor. Također, Dramsko kazalište Gavella se nakon godina traženja, čini se, konačno našlo i počinje se profilirati u kuću koja donosi važne klasične predstave, poput Marinkovićevog 'Kiklopa' i Krležinih 'Gospode Glembajevih'. Istodobno, Kerempuh je repertoarno pomalo lutao što je šteta jer Zagrebu, kao i Hrvatskoj, nedostaje ono što bi to kazalište trebalo biti – teatar koji donosi ubojitu političku satiru, što na žalost nije do kraja ostvarilo čak niti s 'Bilježnicom Robija K.' jer je bilo evidentno da su napravljeni neki kompromisi, koji su olabavili oštricu Ivančićevog beskompromisnog pisma.