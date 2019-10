Predstavljena knjiga Ece Temelkuran ‘Kako ostati bez domovine’

Novinarka i književnica Ece Temelkuran u Zagrebu je predstavila knjigu 'Kako ostati bez domovine'

‘Bez obzira kako to nazivali – rastom populizma ili neofašizmom, to je globalni fenomen od kojega pate sve zemlje; to se ne događa u svakoj zemlji na drugačiji način i stoga nije potrebno da svaka traži svoj vlastiti recept za njegovo rješavanje, potrebno je pronaći globalno rješenje’, pojasnila je.

Prva od njih je stvaranje političkog pokreta ‘koji svojom retorikom ima mobilizirajući efekt na mase i koji potom od naroda zahtijeva poštovanje’. Drugi je korak ukidanje racionalnog promišljanja i manipuliranje javnim diskursom. Treći je, kako je kazala, ‘besramna okrutnost koju populisti proizvode’, pa dolazi do uklanjanja srama i ideje da je amoralnost ‘baš fora’ u postčinjeničnom svijetu.

Četvrti je onesposobljavanje pravnih i političkih mehanizama koji čine demokraciju mogućom. Sljedeći je nazvala ‘oblikovanjem građanina po vlastitoj mjeri i ukusu’, šesti ‘pustite ih da se smiju grozotama’, a posljednji je opisala kao ‘osmišljavanje vlastite zemlje’.

‘Mainstream mediji zapadnih zemalja skloni su taj fenomen imenovati kao nešto privremeno, kao nešto što će nestati nakon što se nađe formula za njegovo uklanjanje, formula kao što bi primjerice bio odlazak Trumpa s pozicije predsjednika SAD-a’, kazala je autorica, koja danas živi u Zagrebu.

No, stvari nisu tako jednostavne, i zato je htjela napisati tu knjigu, kako bi istražila ‘podmukli koncept 'pravog naroda', infantilizaciju jezika i načina vođenja rasprava upozoravajući na opasnost podcjenjivanja protivnika’, te tako oboružala čitatelja alatima kojima ga se može iskorijeniti.

Ece Temelkuran, rođena u Izmiru 1973., jedna je od najpoznatijih turskih književnica, novinarki i političkih komentatorica, koja redovito objavljuje u turskim listovima, ali i u časopisima The Guardian, The New Statesman, The New Left Review, Le Monde Diplomatique. U istraživačkim publicističkim radovima bavi se temama koje su u Turskoj izrazito kontroverzne, poput kurdskog i armenskog pitanja, ženskog pokreta i pitanja političkih zatvorenika. Dobila je mnogobrojne nagrade pa tako i nagradu Pen for Peace i nagradu za turskog novinara godine.

Objavila je dosad trinaest knjiga, od čega tri knjige pjesama u prozi, tri romana i tri publicistička djela, te niz knjiga novinskih kolumni. Knjige su joj prevedene na brojne jezike. Na hrvatskom su joj dosad objavljene knjige ‘Planina boli’, u kojoj propituje ulogu nacionalnih mitova i priča te nas vodila u samo središte tursko-armenskoga sukoba, te romani ‘Žene koje pušu u čvorove’, roman ceste u kojemu tematizira položaj žena u islamskom svijetu i ‘Zvuk banana’ (2006.), u kojemu piše o Hezbollahu.