Predstavljen 30. broj časopisa Europski glasnik

Trideseti broj časopisa 'Europski glasnik', čiji je nakladnik Hrvatsko društvo pisaca (HDP), predstavljen je u ponedjeljak u Knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović u Zagrebu

Časopis su predstavili glavni urednik Dražen Katunarić, član uredništva Žarko Paić i bivši glavni urednik francuskog izdanja časopisa, francusko-židovski filozof Alain Finkielkraut. Finkelkraut je podsjetio da je prvi broj njegova časopisa objavljen 1987. godine. 'Tim sam časopisom htio predstaviti mislioce koji su odvojeni željeznom zavjesom', rekao je i dodao da su tada govorili o zapadnim i istočnim Europljanima. Naglasio je da ga je književnik Milan Kundera potaknuo da stvari gleda drukčije jer, kad se pogleda u dubinu, zapadna i srednja Europa dvije su sastavnice zapadnosti.

Finkelkraut: 'Želio sam podsjetiti da Europa nije samo konstrukcija nego i uljudba' 'Želio sam kao Europljanin podsjetiti sve nas da Europa nije samo konstrukcija nego je također, a možda i poglavito, i uljudba. Nismo u položaju samo inovatora nego i nasljednika', napomenuo je francuski filozof i dodao da intelektualcima pripada poslanje da njeguju, brane i produbljuju nasljeđe. Duboko ga je, istaknuo je, obilježio Kunderin članak, odnosno studija o tragediji srednje Europe u kojem piše na čemu se temelji jedinstvo Europe. Napomenuo je da se u srednjem vijeku jedinstvo temeljilo na zajedničkoj religiji, a u modernim vremenima srednjovjekovni Bog preobražen je u 'Deus absconditus' (skriveni Bog), pa je religija ustupila mjesto kulturi. Tako je, smatra, kultura postala ostvarenje vrhovnih vrijednosti kojima se shvaćalo, definiralo i identificiralo europskoga čovjeka. Napomenuo je da je vrlo brzo bio pogođen ratom u bivšoj Jugoslaviji. 'Javno mnijenje u zapadnoj Europi nije shvaćalo što sve znači rat u bivšoj Jugoslaviji', rekao je i dodao da je svojim 'Europskim glasnikom' godinu za godinom pokušavao rasvijetliti suvremenike o smislu i metafizici tog sukoba. 'Danas je kultura ustupila mjesto nekakvoj komunikaciji', ocijenio je.

Obilježavanje 30. godišnjice časopisa Europski glasnik Izvor: Cropix / Autor: Lana Durdek