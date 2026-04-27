Predstavljen 30. broj časopisa Europski glasnik

Trideseti broj časopisa 'Europski glasnik', čiji je nakladnik Hrvatsko društvo pisaca (HDP), predstavljen je u ponedjeljak u Knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović u Zagrebu
Časopis su predstavili glavni urednik Dražen Katunarić, član uredništva Žarko Paić i bivši glavni urednik francuskog izdanja časopisa, francusko-židovski filozof Alain Finkielkraut. Finkelkraut je podsjetio da je prvi broj njegova časopisa objavljen 1987. godine. 'Tim sam časopisom htio predstaviti mislioce koji su odvojeni željeznom zavjesom', rekao je i dodao da su tada govorili o zapadnim i istočnim Europljanima.
Naglasio je da ga je književnik Milan Kundera potaknuo da stvari gleda drukčije jer, kad se pogleda u dubinu, zapadna i srednja Europa dvije su sastavnice zapadnosti.
Finkelkraut: 'Želio sam podsjetiti da Europa nije samo konstrukcija nego i uljudba'
'Želio sam kao Europljanin podsjetiti sve nas da Europa nije samo konstrukcija nego je također, a možda i poglavito, i uljudba. Nismo u položaju samo inovatora nego i nasljednika', napomenuo je francuski filozof i dodao da intelektualcima pripada poslanje da njeguju, brane i produbljuju nasljeđe.
Duboko ga je, istaknuo je, obilježio Kunderin članak, odnosno studija o tragediji srednje Europe u kojem piše na čemu se temelji jedinstvo Europe. Napomenuo je da se u srednjem vijeku jedinstvo temeljilo na zajedničkoj religiji, a u modernim vremenima srednjovjekovni Bog preobražen je u 'Deus absconditus' (skriveni Bog), pa je religija ustupila mjesto kulturi.
Tako je, smatra, kultura postala ostvarenje vrhovnih vrijednosti kojima se shvaćalo, definiralo i identificiralo europskoga čovjeka. Napomenuo je da je vrlo brzo bio pogođen ratom u bivšoj Jugoslaviji. 'Javno mnijenje u zapadnoj Europi nije shvaćalo što sve znači rat u bivšoj Jugoslaviji', rekao je i dodao da je svojim 'Europskim glasnikom' godinu za godinom pokušavao rasvijetliti suvremenike o smislu i metafizici tog sukoba.
'Danas je kultura ustupila mjesto nekakvoj komunikaciji', ocijenio je.
Katunarić: 'Nekada su časopisi bili dragocjeni, lansirali su nove ideje i potkopavali poredak'
Katunarić je istaknuo da je 'Europski glasnik' nastao u otporu prema totalitarnoj svijesti koja je nadživjela totalitarne sustave i nastavila živjeti u demokraciji.
Smatra da su časopisi nekoć bili dragocjeni u srednjoj Europi jer su oblikovali svijest, lansirali nove ideje i potkopavali poredak. 'Bili su neka vrsta zajedničkog djela cijelog naraštaja', rekao je i dodao kako je u nas ta tradicija trajala do Domovinskoga rata kada se sve promijenilo.
Ocijenio je da 'Europski glasnik' nastoji zadržati auru nekadašnjih časopisa te bira tekstove koji se ne mogu drugdje pročitati. U 30. broju 'Europskoga glasnika' objavljen je intervju s Alainom Finkielkrautom, a tekstovi su podijeljeni u sedam poglavlja, među kojima su i rubrike 'Sumrak američke demokracije', 'Kraj svijeta' te 'Aforizmi'.
Časopis 'Europski glasnik' izlazi u nakladi Hrvatskoga društva pisaca (HDP).