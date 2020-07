Predstavljanje instalacije Krešimira Rogine 'Danas riječ govori više od tisuću slika'

Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu predstavlja u subotu, 11. srpnja, prostorno zvučnu instalaciju 'Danas riječ govori više od tisuću slika' istaknutog arhitekta Krešimira Rogine

'Najnoviji rad Krešimira Rogine nastavlja se na njegova istraživanja i promišljanja o arhitekturi u suvremenom okruženju, objavljena u knjizi R/IN Architectural Enchiridion in the Age of Virality 2018. godine', najavljeno je iz MSU-a.

Sedam stubova na elipsoidnoj platformi izgovara po deset sentenci iz autorove knjige 'R/IN Architectural Enchiridion in the Age of Virality', u različitim razmacima u trajanju od sat vremena, što dovodi do spontanih preklapanja, kakofonije, katkada i tišine. Proces je ilustriran otiskom, gdje je crno zvuk, a bijelo tišina, dodaje se.