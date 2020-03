Predstava 'Buđenje' donosi sliku hodajućih mrtvaca u doba kapitalizma

U subotu navečer je u Studiju Kazališta Exit premijerno izvedena predstava 'Buđenje' uzbudljivog britanskog dramatičara Brada Bircha u kojoj su mladi glumci Iva Kraljević i Silvio Mumelaš pod sigurnim vodstvom redateljice Aide Bukvić oživjeli kompleksni problem pretvaranja života u užasavajuću rutinu

Širenje korona virusa Hrvatskom zatvorilo je zagrebačka kazališta, ispraznilo kafiće i ulice tako da je Zagreb u subotu navečer bio pust, kao da je kolovoz. Usprkos svemu, u komornom prostoru Studija Exit u Gundulićevoj 37/1 gdje stane samo 40 ljudi održana je premijera predstava 'Buđenje' u režiji Aide Bukvić, koja je na toj minijaturnoj sceni vrlo plastično oživjela kompleksni problem pretvaranja života u užasavajuću rutinu, punu kompromisa i uništenih snova. Na premijernu izvedbu stigli su samo najhrabriji, a njihova hrabrost je nagrađena malom predstavom velikog značenja i upozoravajućih poruka.

Predstava 'Buđenje' temelji se na uzbudljivom, duhovitom i promišljenom tekstu 'Even Stillness Breathes Softly Against a Brick Wall' suvremenog britanskog dramatičara Brada Bircha, koji do sada nije bio izveden u Hrvatskoj. Životnosti teksta uvelike su pridonijeli bizarni autorovi opisi i komentari životnih situacija, te sočan prijevod dramaturginje Kristine Kegljen koja se nije libila oživotvoriti ga psovkama i riječima iz govorenog jezika. U tom tekstu Birch prati raspad veze mladog urbanog para, koji nije smogao hrabrosti da pronađe izlaz iz neizdržive kolotečine nego je dopustio da ih preore rutina svakodnevnice, nehumanost potrošačkog društva i tržišna neumoljivost 21. stoljeća. Stoga i ova brza i dinamična predstava donosi prilično pesimističan, ali kazališno zanimljiv i inovativan prikaz njihovog naoko sređenog života u kojem oni prolaze žestoku transformaciju osobnosti i na kraju 'probuđeni' napuštaju svoje tzv. besprijekorne živote. No donosi li taj bijeg iz zatvora rutine pozitivne pomake?

Na sceni su On i Ona, odjeveni kao bezlični pripadnici korporativnog svijeta, oboje frustrirani nekreativnošću i nesvrsishodnošću svojih radnih mjesta i gubljenjem identiteta u birokratiziranoj svakodnevnici. Njih izluđuje i ubija dnevna rutina: buđenje, tuširanje, odlazak na posao, rad, pauza, dolazak kući, gledanje televizije. Njihovom nezadovoljstvu pridonose i brojni neplaćeni računi, gomilanje dugova, otkaz ocu, fast food hrana što sve polako izjeda i uništava njihov odnos. 'Je li to veza ili predodređeno stanje', pita se Ona. Gorčina i nezadovoljstvo raste do neizdržljivosti, no oni se ni u jednom trenutku ne pitaju kako aktivirati svoje živote i svoj odnos? Samouništavajuće putanje Nje i Njega prikazali su živahnom, brzom i dinamičnom igrom mladi glumci Iva Kraljević, koja je nakon sudjelovanja u projektu 'Evanđelje' Pippa Delbona postala stipendistica zagrebačkog HNK, i Silvio Mumelaš, poznat publici po brojnim ulogama u dječjim predstavama Kazališta Trešnja. Oni su intrigantno i s dozom komike i ironije, bujicom riječi i nervoznih opaski i komentara, verbalno se nadovezujući jedno na drugo, utjelovili likove hodajućih mrtvaca u doba kapitalizma. Premda On i Ona u jednom trenutku kreću u potragu za vlastitim mikrokozmosom i pitaju se 'Jesi li sret/a/na?' što na trenutak zaustavlja galopirajući žrvanj kapitalizma, oni gotovo i ne komuniciraju međusobno nego se obraćaju publici čime se još više pojačava dojam otuđenosti i tjeskobnosti modernog načina života.