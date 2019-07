Potresan film o krađi beba stiže u Motovun, redatelj kaže: Svatko tko nije emocionalno osakaćen može osjetiti bol tih žena

'Šavovi' Miroslava Miše Terzića, šokantan film po istinitoj priči o bebama koje se iz rodilišta u Srbiji kralo i potom prodavalo za posvajanje, dio su Glavnog programa Motovun film festivala, a prikazuju se 25. srpnja. Sa srbijanskim redateljem razgovarali smo o razmjerima ovog velikog skandala koji se još uvijek istražuje u toj zemlji

Scenarij 'Šavova', koji potpisuje Elma Tataragić , otkriva šokantnu i istinitu priču o novorođenim bebama nestalim iz bolnica u Srbiji koje su, prema svjedočenjima stotina roditelja, proglašavane umrlima. Zapravo su nasilno oduzimane, u suradnji nadležnih organa, bolničkog osoblja i pogrebnih poduzeća, te ilegalno prodavane za usvajanje. Takvih slučajeva, kako se pokazalo, od 1960-ih bilo je na tisuće, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama bivše Jugoslavije, a nijedan od njih do danas nije riješen.

Kako ste došli do žene na kojoj temeljite priču Ane iz filma?

Naišao sam na novinski članak koji je govorio o tome, a tada mi je to zvučalo nevjerojatno, kao izmišljotina. Međutim, s vremenom se počelo pojavljivati sve više takvih članaka. U tom periodu i sam sam trebao postati otac pa mi je to postala i osobno vrlo značajna stvar. Kad nam se dijete rodilo i kad je sve prošlo u redu, mislio sam da se o toj temi jednostavno treba govoriti zbog drugih roditelja koji su ostali bez svoje djece. Odlučio sam snimiti film, samo što u početku nisam bio siguran hoće li biti dokumentarni ili igrani. Kako sam ulazio dublje u tematiku i otkrivao sve više priča i slučajeva, shvatio sam da će biti potreban jak i snažan glas da se ispriča tako strašna i važna stvar.

Od Srbije se još krajem prošle godine tražilo da hitno usvoji Zakon o nestalim bebama, pa su vlasti obećale da će krenuti s time ovog proljeća, da bi nedavno, u lipnju, rekle da će to učiniti do kraja ove godine. Kako komentirate službeni odnos Srbije prema ovom problemu, to njihovo odgađanje da se prime njegova rješavanja?

Postoje već nekoliko godina različite komisije koje se mijenjaju od vlade do vlade, a postoji i Savjet Europe i Sud u Strasbourgu koji je donio jednu presudu u korist majke. Očito ne postoji prava želja da se riješi taj problem. Formalno da, ali ne radi se suštinski na tome da se ti slučajevi zaista riješe te da se ti roditelji umire i napokon dobiju odgovore na pitanja što se dogodilo s njihovom djecom.

Koliki je vaš film doprinos raspravi o ovom problemu u Srbiji?

Volim se nadati da jest doprinos. O filmu se dosta pisalo i još se piše, a svaki put se pritom piše i o tim slučajevima i svim tim ljudima. Na taj način postaje dijelom pokliča svih tih majki koje su izgubile djecu.