Poljskoj školi za film, TV i kazalište nagrada za najbolju školu animacije

Nagrada za najbolju školu animacije Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 2020. ove je godine dodijeljena poljskoj Školi za film, televiziju i kazalište u Łódźu, izvijestili su u utorak s Animafesta.

'Sve to pokazalo je da Filmska škola u Łódźu svojim programom i radom ohrabruje eksperiment i slobodu izražaja, dok u isto vrijeme zadržava kvalitetu izrade i vještinu animacije. Iz tih smo razloga izabrali upravo tu školu kao dobitnika Nagrade za najbolju školu animacije 30. izdanja Animafesta Zagreb', ističe se u obrazoloženju.



Poljska škola za film, televiziju i kazalište u Łódźu osnovana je 1948. i jedna je od najstarijih škola te vrste u svijetu. Animafest Zagreb 2020. u posebnom će programu predstaviti školu i prikazati retrospektivu najboljih radova njihovih studenata.



Ove godine u izuzetno jakoj konkurenciji od 900 prijavljenih studentskih filmova iz cijelog svijeta, za Natjecanje studentskog filma odabrano je 40 filmova među kojima su svoje mjesto izborila čak tri filma ove škole: 'Marbles' (Natalia Spychala), 'Portrait of a Woman' (Natalia Durszewicz) i 'The Little Soul' (Barbara Rupik), ističe se u priopćenju.