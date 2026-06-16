Odluku o pobjedniku, u konkurenciji od čak 57 prijavljenih naslova, donio je peteročlani tportalov žiri, koji su činili kroatistica Andrea Milanko, redateljica Anica Tomić, pisac Robert Perišić, psiholog i kolumnist tportala Boris Jokić te prevoditeljica i pjesnikinja Vanda Mikšić, ujedno i predsjednica žirija.

Na svečanosti proglašenja laureata održanoj u zagrebačkom MET Boutique Hotelu, nagradu – kipić i ček na 15 tisuća eura – Dežuloviću je nazočila i Nevena Tudor Perković, ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture i medija, koje je od ove godine pokrovitelj nagrade.

Događaj su uveličali brojni uzvanici iz javnog, kulturnog i društvenog života, a u fotogaleriji pogledajte tko je sve došao na dodjelu tportalove nagrade.