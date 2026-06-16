VELIKA FOTOGALERIJA

Pogledajte tko je sve došao na dodjelu tportalove nagrade

B. S.

16.06.2026 u 19:49

Boris Jokić, Vanda Mikšić, Anica Tomić, Andrea Milanko, Robert Perišić - žiri koji je odlučio o dobitnicima tportalove nagrade
Boris Jokić, Vanda Mikšić, Anica Tomić, Andrea Milanko, Robert Perišić - žiri koji je odlučio o dobitnicima tportalove nagrade Izvor: tportal.hr / Autor: Robert Gašpert
Bionic
Reading

U zagrebačkom Met Boutique hotelu u utorak je održana 19. dodjela tportalove književne nagrade koju je osvojio roman 'Tko je taj čovjek' Borisa Dežulovića

Odluku o pobjedniku, u konkurenciji od čak 57 prijavljenih naslova, donio je peteročlani tportalov žiri, koji su činili kroatistica Andrea Milanko, redateljica Anica Tomić, pisac Robert Perišić, psiholog i kolumnist tportala Boris Jokić te prevoditeljica i pjesnikinja Vanda Mikšić, ujedno i predsjednica žirija.

<<< Saznaj više: Boris Dežulović dobitnik tportalove književne nagrade: Fascinantan roman koji nadilazi sva očekivanja >>>

Na svečanosti proglašenja laureata održanoj u zagrebačkom MET Boutique Hotelu, nagradu – kipić i ček na 15 tisuća eura – Dežuloviću je nazočila i Nevena Tudor Perković, ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture i medija, koje je od ove godine pokrovitelj nagrade.

Događaj su uveličali brojni uzvanici iz javnog, kulturnog i društvenog života, a u fotogaleriji pogledajte tko je sve došao na dodjelu tportalove nagrade.

Dodjela tportalove nagrade za roman godine
  • Dijana Suton, Mirela Hegediš Horvat, Sara Šarić, Antonija Domđoni Alvir
  • Antonija Domđoni Alvir, Mirela Hegediš Horvat, Sara Šarić
  • Dijana Suton
  • Dijana Suton, Anđela Ramljak
  • Dodjela tportalove nagrade za roman godine
    +53
Uzvanici na tportalovoj dodjeli nagrada za roman godine Izvor: tportal.hr / Autor: Robert Gašpert

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DAN ODLUKE

DAN ODLUKE

Snajperi, vragovi i obiteljski kosturi: Tko odnosi 15 tisuća eura za najbolji hrvatski roman?
KINOPORTAL

KINOPORTAL

Oko nas je treći svjetski rat, a Bog je izvanzemaljac: Steven Spielberg diže spomenik samome sebi
KAZALIŠNA KRITIKA

KAZALIŠNA KRITIKA

Tehno, korupcija i plastični leševi: Je li Popovski pretjerao s dekonstrukcijom Oscara Wildea?

najpopularnije

Još vijesti