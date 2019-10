Tribuson: Kao dijete me uplašio 'Pale sam na svijetu', a najviše je na mene utjecala jedna knjiga koju nisam ni čitao

Jedan od najproduktivnijih domaćih pisaca, čija djela cijene podjednako i publika i kritika, Goran Tribuson, za svoj novi roman 'Otac od bronce' ovaj je vikend primio dvije književne nagrade - Ksaver Šandor Gjalski i Fran Galović. Tim povodom priveli smo ga na ispitivanje o, naravno, knjigama, i otkrili koju trenutno čita, koja ga je posljednja dobro nasmijala te za koju vjeruje da je podcijenjena

Trenutno čitam 'Jutro čarobnjaka' francuskih autora Louisa Pauwelsa i Jacquesa Bergiera . Nekoć, dok sam još pisao fantastične pripovijetke, ta mi je knjiga bila obavezna lektira i trajno nadahnuće. Bavi se raznim vidovima takozvanog fantastičnog realizma, a za njom sam posegnuo ovih dana radi posve određenih razloga. Namjeravam napisati oveću pripovijetku o producentu njemačkog UFA filma, koji je radio na mnogim filmovima o čudovištima, vampirima, živim mrtvacima i sličnim spodobama. On je inače Židov, koji u proljeće 1938. bježi pred antisemitskim nasiljem u Austriju, budući da tamo kancelar Schuschnigg još uvijek drži tamošnje naciste u zatvoru. Naravno, naš producent ne zna da je Anschluss već dogovorena stvar te da bježi negdje gdje će sve biti još strašnije. Pauwelsowa i Bergierova knjiga sadrži određenu pomalo fantastičnu interpretaciju Trećega Reicha, po kojem se šire čudne paraznanstvene discipline, od astrologije, preko vidovnjaštva, pa sve do teorije ledenog svemira i konkavne zemaljske kugle.

To je preozbiljno pitanje, čak i za jako mudre i obrazovane ljude. Ne znam koja bi to knjiga mogla čovjeku primijeniti život iz čista mira. I koja bi knjiga imala tu vrst moći, ili svemoći. Možda je tako nešto moglo biti moguće nekad davno, još dok smo bili djeca. Recimo 'Pale sam na svijetu', kojega mi je čitala majka, strašno me je uplašio, pa sam poželio da nikada ne ostanem sam na svijetu, nego da pokušam odrasti kao pristojno društveno biće. Trebalo je proći dosta godina pa da shvatim kako i društvo može ići na živce i ugnjaviti čovjeka, možda i više no samoća.

Knjiga zbog koje sam promijenio mišljenje o nečemu

Postoji jedan genijalni Amerikanac, koji navodno živi pretežito u Engleskoj, a zove se Bill Bryson. On je strašan, nevjerojatan erudit, načitan i silno duhovit te voli pisati o svemu i svačemu. Imam puno njegovih knjiga koje volim tu i tamo uzeti i čitati: 'Kod kuće', 'Kratka povijest gotovo svega', 'Shakespeare', 'S druge strane' i druge. Gotovo na svakoj stranici naletim na stvari koje radikalno promjene moje mišljenje o nečemu, ne samo mišljenje nego i saznanje. Kakva je zapravo struktura molekule, a kakva Sunčeva sustava. Kako je zapravo izgledala seoba naroda, recimo, jednog običnog dana u Londonu, zašto neki čudaci misle da je 'Hamleta' napisao Francis Bacon, kako je izgledala bračna soba u srednjem vijeku, zbog čega su prostor i vrijeme neodvojivi fenomeni...

Zadnja knjiga koja me rasplakala

Ne sjećam se da sam ikada uz knjigu zaplakao, ali je istina da mi je gdjekad bilo teško te da sam znao patiti s njezinim likovima. Jednu od takvih knjiga držim najboljim ljubavnim romanom napisanim u novijoj europskoj književnosti: Bassanijev 'Vrt Finzi Continijevih'. Priča o sefardskim Židovimna iz Ferrare, točnije o ljubavi Giorgija, dečka iz činovničke obitelji i Micol, kćeri bogatog veleposjednika. Giorgio sve jasnije shvaća da od te romanse s bogataškom kćeri neće biti ništa, a zajednica tone sve dublje u maglu i mrak fašističkih rasnih zakona. Roman djeluje veoma autobiografski pa sam, kako to obično radim, krenuo u Emiliu Romagnu da provjerim tu stvar. Naravno, literatura, pa i ona tobože autobiografska, rijetko slijedi realitet, pa sam se tako i ja, poput ostalih naivnih čitatelja, na kraju morao razočarati. Ne u predivan roman, nego zapravo u sebe.

Zadnja knjiga koja me nasmijala

Veoma često uzmem u ruke priče Karela Čapeka, najradije 'Pripovijetke iz jednog i drugog džepa'. Tužno je što ih još nitko nije u cijelosti preveo na hrvatski, kao što je tužno i sramotno da u hrvatskim knjižarama, osim možda par bajki, nema niti jedne Čapekove knjige. Kad se zaželim smijeha, čitam njegove pseudodetektivske pričice, a volim čitati, pa makar i po deseti put, njegovu knjigu o tome kako nastaju film, kazalište, novine i ostali mediji.

Knjiga za koju me sram priznati da je nisam pročitao

Godinama već želim napisati roman koji se događa u sanatoriju. Napisao sam doduše jedan, ali to nije ono što sam želio. U mom Sanatoriju je mučna atmosfera nedavnih ratnih godina, previše fantastike i kafkijanskih ugođaja. Dugo se tako pripreman za takav roman, a onda se predomislim i počnem pisati nešto drugo. Čak sam i razmišljao o tome gdje bi se mogla smjestiti radnja takvoga romana, pa sam lutao po austrijskom Badenu, njemačkom Bad Homburgu, zavirivao u sveučilišne klinike Tubingena, obilazio domaća lječilišta, recimo vilu Elizabetu u Velom Lošinju, sjedio danima na terasi Varaždinskih toplica, a mislio sam i o starim toplicama za nerotkinje u Daruvaru ili o uništenom Brestovcu što ga je Dežman napravio za Šramicu. Zbog toga se sve ove godine ne usuđujem uzeti u ruke Mannov 'Čarobni brijeg' kako se ne bih zarazio prozom tog najvećeg od majstora.

Knjiga koju sam poklonio

Obično izbjegavam poklanjati knjige, bojeći se da ću se razočarati nečijim ukusom. Recimo, jednom sam prijatelju poklonio knjigu Boba Dylana 'Kronike 1'. Bilo je u toj knjizi izvanrednih rečenica i zapažanja, na primjer, pišući o New Orleansu napisao je kako u tome gradu prošlost prolazi polako i kako dugo godina možeš biti mrtav. Fantastična pjesnička rečenica 'prošlost prolazi polako'. Očekivao sam da će i mog prijatelja genijalna Dylanova biografija potresti, ali mi o knjizi nije imao što reći. Zato radije poklanjam boce vina ili nekog finog piva, kravate ili skupe cigare... Nisu knjige za svakoga!

Knjiga po kojoj bih volio da me pamte

Što to uopće znači 'pamtiti'. Knjige su jedna sasvim varijabilna veličina, danas su in, sutra ih već životne okolnosti potjeraju u zakutak. Kad pogledate kakav bolji kompendij hrvatske književnosti shvatit ćete da je preko 90 posto pisaca zaboravljeno. Ono malo njih koji nisu zaboravljeni uglavnom nisu ni čitani. Po knjigama jedva da nas pamte i za života. Zaboravimo li na književnost, možemo se ponadati da će nas naša djeca i unuci pamtiti po nečem stabilnijem od knjige. Ali i to je nesigurna zona, čisto sumnjam da i tu postoji neko permanentnije sjećanje. Pretke obično pamti tek jedna do najviše jedne i pol generacije. Po čemu da me pamte? Kako odgovoriti na tako nezgodno i zapravo tragično pitanje?