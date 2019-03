Počinje filmski program Venecija u Zagrebu

Zagrebačko kino Europa ugostit će od nedjelje šestu godinu zaredom, program Venecija u Zagrebu, koji donosi filmove s Venecijanskog filmskog festivala (Mostre), najstarijeg i jednog od najpoznatijih filmskih festivala na svijetu

U središtu je njemački skladatelj Gustav von Aschenbach, koji u Veneciji zahvaćenoj kolerom razvija neodoljivu privlačnost prema mladom Tadziju. U glavnoj je ulozi dekadentni Britanac Dirk Bogarde, jedna od najvećih filmskih zvijezda 1970-ih, a lik njemačkog skladatelja inspiriran je Gustavom Mahlerom čija je glazba korištena u filmu.

Do 16.ožujka u programu slijede filmovi realzirani u prošloj godini , počevši od povijesne drame 'Capri-Revolucija' redatelja Marija Martonea koja prati pripadnike umjetničke komune na otoku Capri uoči Prvoga svjetskog rata. To je završni dio njegove hvaljene trilogije o povijesnim buntovnicima.

Film je u Veneciji primio nagradu Arca CinemaGiovani za najbolji talijanski film, a osvojio je i pet nagrada David di Donatello koje dodjeljuje Talijanska filmska akademija.

'Proročanstvo pasanca', filmski prvijenac redatelja Emanuelea Scaringija najavljuje se kao "šarmantna priča o životnim nedaćama besciljnog tridesetogodišnjaka i ujedno adaptacija popularnog talijanskog grafičkog romana."

U središtu priče je karikaturist koji jednoga dana dođe kući gdje ga čeka njegova kritički nastrojena savjest u obličju divovskog pasanca koji ga u razgovorima na granici apsurda izvještava o svjetskim događanjima. Film je posveta kultnim filmovima The Goonies i Stand by Me koji su obilježili Scaringijevu generaciju, a autor u šali kaže kako je pasanac njegova verzija gremlina.

U svijet stripa gledatelje vodi komedija 'Najsretniji mladić na svijetu' u režiji talijanskog osobenjaka, nagrađivanog autora stripova i ilustratora Gipija, uzbudljiva potraga za tajanstvenim mladićem iz naslova.

Tu je i jedna nogometna priča - film debitanta Cira D'Emilija 'Iznenada jednog dana' prati tinejdžera Antonija koji živi u gradiću na jugu Italije i sanja o tome da postane nogometna zvijezda, no ubrzo mora shvatiti da svaki san ima svoju cijenu.

Kriminalistička drama 'Bezimena priča' u režiji Roberta Andòa prikazuje svijet filmske industrije gdje će tajanstvena krađa slavne Caravaggijeve slike poslužiti kao predložak za scenarij koji će njegovu autoricu, spisateljicu iz sjene Valeriju, staviti u središte nesvakidašnje i uzbudljive intrige.

Kako se napominje u najavi, film je inspiriran istinitim, neriješenim slučajem jedne od najtraženijih ukradenih slika na svijetu – Caravaggijeve slike Rođenje Krista sa Sv. Franjom i Sv. Lovrom koju je mafija 1969. godine ukrala iz Crkve Sv. Lovre u Palermu.

Glavnu ulogu tumači Micaela Ramazzotti, jedna od najuspješnijih suvremenih talijanskih glumica.

Program zatvaraju dva dokumentarca - u filmu '24/25 sličica u sekundi' redateljskog dvojca Giancarla Rolandija i Federica Pontiggie prati se isprepletena povijest dvaju najvažnijih vizualnih medija dvadesetog stoljeća – filma i televizije, dok '1938. Drukčiji' redatelja Giorgija Trevesa prati genezu rasnih zakona koje je 1938. godine uveo fašistički režim, koristeći animirane sekvence i rasvjetljavajući presudnu ulogu koju su masovni mediji odigrali u jednom od najtragičnijih progona u čitavoj ljudskoj povijesti.

Ulaz na projekciju otvaranja je besplatan, uz prethodno preuzimanje besplatnih ulaznica na blagajni kina.