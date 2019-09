Paul Beatty predstavio na Festivalu svjetske književnosti svoj nagrađeni roman 'Prodana duša'

Američki književnik Paul Beatty, dobitnik prestižne nagrade Man Booker, gostovao je u četvrtak u Zagrebu, gdje je kao gost 7. Festivala svjetske književnosti nakladnika Frakture govorio o svojoj književnosti i predstavio svoj nagrađeni roman 'Prodana duša'

Paul Beatty (1962.) na književnoj je sceni debitirao zbirkama poezije 'Big Bank Take Little Bank' (1991.) i 'Joker, Joker, Deuce' (1994.). Prvi roman 'The White Boy Shuffle' (1996.) donio mu je titulu tvorca 'hip-hop' romana. Autor je još romana 'Slumberland' (2008.) i 'Tuff' (2000.), te urednik antologije afroameričkog humora Hokum. Živi u New Yorku, gdje predaje kreativno pisanje na Sveučilištu Columbia.

Njegov roman 'Prodana duša' (2015.) najavljen je kao razorna satira suvremene Amerike pisana kombinacijom kulturnog uvida, političkoga komentara i izvanrednog smisla za humor. Knjiga je Beattyju 2016. godine donijela nagradu Man Booker, kao prvom američkom dobitniku tog prestižnog književnog priznanja.

Beatty je istaknuo kako je humor nešto što mu dolazi prirodno, a kičma njegove proze svakako je poezija, 'jer doista pazim na svaku svakcatu riječ'. 'Ljudi često imaju osjećaj da je humor luksuz, no ja se s time ne slažem', kazao je pisac.

'Dok pišem, uopće se ne trudim biti duhovit – ja samo pišem. Zapravo se nikada nisam ni na što posebno usredotočio, nemam nikakvih svetih krava, niti vjerujem u to – ja vjerujem samo u slobodu izražavanja. Ja samo radim ono što radim, a na drugima je da me kategoriziraju. Ja sam samo pisac, moje je mišljenje da bi riječi ispisane na stranici trebale govoriti same za sebe, a ja samo nastojim stvoriti prostor', dodao je.

Njegov afro-američki glavni lik čije ime ne znamo a preziva se Ja, nalazi se na američkom Vrhovnom sudu. Nakon što zahvaljujući simpatijama sudskih čuvara zapali i popuši kolosalni džoint, mašta o sebi kao o posljednjem u nizu znamenitih rasno obojenih slučajeva - 'Ja protiv Sjedinjenih Američkih Država'. Zločin za koji je optužen je teška povreda Trinaestog amandmana američkog Ustava, i to – držanjem roba…

Beatty je kazao kako, kad je počeo pisati tu knjigu, a pisao ju je pet godina, nije točno znao kakva će to biti priča, a krenuo je između ostalog od ideje o prelasku ceste – i doslovnom i metaforičkom, što je u slučaju američkih predgrađa ponekad pravi poduhvat koji stubokom mijenja perspektivu.