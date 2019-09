David Lagercrantz: 'O pisanju nastavka Millenniuma nisam oklijevao ni mikrosekundu, a unatoč mračnim trenucima nisam pomišljao o odustajanju'

Švedski književnik David Lagercrantz, poznat kao autor koji se usudio nastaviti djelo Stiega Larssona, gostovao je u ponedjeljak u Zagrebu, gdje je kao jedna od perjanica 7. Festivala svjetske književnosti predstavio svoju knjigu 'Djevojka koja je morala umrijeti', šesti i posljednji dio slavnog serijala Millennium

U razgovoru s novinarom Domagojem Novokmetom u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda (HGZ), Lagercrantz je otkrio kako je njegova posljednja knjiga, iako postoji plan za daljnje nastavke serijala Millennium, njegovo definitivno veliko finale priče o slavnoj Larssonovoj junakinji Lisbeth Salander: 'To je za mene sada kraj. Bilo je to zaista jedno izvanredno putovanje. I preživio sam! Kakva neobična riječ za pisca', rekao je Lagercrantz.

Njegovi romani 'Što nas ne ubije' i 'Djevojka koja je lovila vlastitu sjenu' pridobili su naklonost publike i kritike, te su knjige serijala do sad prodane u više od 100 milijuna primjeraka a po prvoj je knjizi snimljen istoimeni film koji je poharao svjetske kinoblagajne. Treća knjiga, 'Djevojka koja je morala umrijeti' , propituje političke skandale i međunarodne igre moći u koje su uključene ruske tvornice trolova, govor mržnje, lažne vijesti, pa i jedna davna ekspedicija na Mount Everest.

'Znate koliko sam oklijevao? Ni mikrosekundu! Ja sam prvenstveno novinar, to mi je bilo izazov, bio sam sav ustreptao, osjetio sam žmarce, groznicu', rekao je pisac. Kasnije se ipak malo prestrašio no iako je, kako je rekao, imao mračnih trenutaka u kojima je osjećao da bi se mogla dogoditi katastrofa, nikada nije ni pomislio da bi odustao.

Tri knjige koje su švedskog istraživačkog novinara Stiega Larssona učinile globalnim fenomenom – 'Muškarci koji mrze žene' (2005.), 'Djevojka koja se igrala vatrom' (2006.) i 'Kule u zraku' (2007.) – prevedene su na više od 50 jezika svijeta, prodane u više od 80 milijuna primjeraka, te su dobile dvije podjednako slavne filmske ekranizacije, švedsku i američku. Larsson sve to nije dočekao – iznenada je umro 2004., prije objave prvoga romana.

Gostovao dobitnik nagrade Strega Nicola Lagioia

U ponedjeljak je u sklopu 7. FSK-a u zagrebu gostovao i Nicola Lagioija, jedan od najhvaljenijih suvremenih talijanskih romanopisaca, s kojim je u maloj dvorani HGZ-a razgovarala Tatjana Peruško s Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Istaknula je kako je riječ o autoru koji u svojim romanima bilježi globalne promjene u svijetu i paralelno promjene do kojih dolazi u životima njegovih likova. Nicola Lagioija (1973.) autor je četiri romana, 'Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj' (Tri načina da se riješimo Tolstoja ne štedeći sami sebe, 2001.), 'Occidente per principianti' (Zapad za početnike, 2004.), 'Riportando tutto a casa' (Sve se vraća kući, 2009.) te 'La ferocia' (Okrutnost, 2014.), koji mu je priskrbio najvažniju talijansku književnu nagradu Strega.

Govoreći o svojim romanima, Lagioija je istaknuo kako je riječ o četiri posve drugačije knjige koje se međusobno jako razlikuju, jer 'meni je pisanje čin upoznavanja – ja nešto uvijek moram otkriti, jer ako već znam sve kad počnem pisati roman, onda što će biti od tog romana? Kada bih sve već znao, ne bih ga ni pisao'.

Tako je njegov prvi roman knjiga 'obilježena avangardističkim postupcima, koja svojim ludizmom podsjeća na neke postupke s početka 20. stoljeća talijanske avangarde i neoavangarde 1960-ih'. U drugom romanu 'oslikava društvo spektakla u pikarsko-karnevalskom ključu, u spoju pop Commedie del arte koje se pretvara u flamansku noćnu moru nalih Bochovim slikama'.

Treći roman predstavljen je kao knjiga u kojoj se 'trilerskom napetošću svijet droge s perifernih četvrti širi svijetom čitavoga romana', dok je 'La ferocia' roman 'o nekoliko neuralgičnih točaka suvremenog talijanskog ili južnoeuropskog društva: korupcija, onečišćenje, kriza tradicionalnih institucija braka, morala i ljubavi, pornografski pristup ženskom tijelu kao mračnom predmetu želja te rubno, problem društvenih mreža i pitanje identiteta'.