'Ovo je velika stvar za Nebojšu, unatoč izostanku potpore hrvatskih institucija'

Bosanskohercegovački i hrvatski književnik Miljenko Jergović tim je povodom istaknuo značaj ovog ostvarenja: 'Velika je to stvar za Nebojšu Slijepčevića, autora filma, za Gorana Bogdana, koji briljantno utjelovljuje lik Čovjeka koji je šutio, za producenta Antitalent i za Danijela Peka, koji je bio spreman založiti vlastitu imovinu kako bi film bio dovršen. Ovo je uspjeh svih koji su sudjelovali u stvaranju filma – od glumaca do tehničke ekipe.'

Istaknuo kako je film postigao uspjeh unatoč izostanku potpore hrvatskih kulturnih institucija: 'Ovaj film s hrvatskom kulturnom politikom nema nikakve veze. Snimljen je minimalnim sredstvima HAVC-a, i to kao incident u sustavu koji favorizira drugačije projekte. Čak ni HRT nije prikazao Slijepčevićevu 'Srbenku', dok je ovaj izniman film lakše pronašao put do HBO-a nego do nacionalne televizije.'

Jergović nije propustio istaknuti politički kontekst u kojem je film nastao: 'Nakon sklapanja vladajuće koalicije, iz Domovinskog pokreta jasno su poručili da više neće biti financiranja filmova poput ovoga. HDZ to nije demantirao, što mnogo govori. Također, Ministarstvo kulture nije čestitalo Slijepčeviću na ranijim nagradama za ovaj film, a vijest o Zlatnoj palmi u Cannesu jedva je dobila prostora u emisiji koja je promovirala Jakova Sedlara.'