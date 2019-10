Otvorene dvije instalacije - na mostu preko Rječine i u MMSU-u

U sklopu projekta Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020. u petak su otvorene dvije instalacije i to hrvatske umjetnice Ivane Franke i finskih umjetnika Tommija Grönlunda i Petterija Nisunena: 'Time Slip' na mostu preko Rječine i 'Imminence' u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti

Riječ je o svjetlosnoj instalaciji "Time Slip" na mostu preko Rječine i zvučnoj i svjetlosnoj instalaciji "Imminence" u prizemlju Muzeja.

Kako je rekla koordinatorica programskog pravca "Slatko i slano" Morana Matković, u ovoj i sljedećoj godini Muzej priprema niz intervencija posvećenih temi javnog prostora koje će pridonijeti fizičkim i simboličkim modifikacijama urbanog krajolika Rijeke. Zajednički cilj im je oživljavanje trenutno nedostupnih ili zapuštenih urbanih zona i otvaranje novih mjesta susreta na potezu od Rječine do izlaza na more, i od Delte do kompleksa Benčić.