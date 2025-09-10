Otvoren Muzej putovanja: Moguće je otputovati bilo gdje, a da ne mrdnete iz Zagreba

Travel Experience Museum – Muzej putovanja, koji nudi kulturno-turističko virtualno putovanje atraktivnim svjetskim i hrvatskim destinacijama, svečano je otvoren u utorak u središtu Zagreba, u Prolazu Neboder

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenefeld rekla je, otvarajući Muzej putovanja, kako je kulturni turizam pokretač 40 posto svih globalnih turističkih putovanja, dok kulturni turisti troše između 20 i 40 posto više sredstava nego drugi turisti. "Postoji urbana legenda da Zagreb ima najveći broj muzeja po glavi stanovnika, a evo nam još jednog. Nakon dva razorna potresa 2020. grad je ostao bez trećine svojih muzeja, još ih je šesnaest zatvoreno, pa nas veseli što postoje inicijative s muzejima koji imaju posebne i drugačije zbirke koje privlače i Zagrepčane i naše goste", istaknula je. Podsjetila je kako je su prošle godine pokrenuli platformu "Museums, maybe" koja okuplja zbirke koje nemaju status muzeja, no radi se na tome da se to promijeni. Tada je na platformi bilo 16 muzeja, a danas ih je 19.

Otvorenje Muzeja putovanja u Ilici 1, Travel Experience Museum Izvor: Pixsell / Autor: Video: Marko Lukunic/PIXSELL

Duh i emocija putovanja Voditelj projekta Muzej putovanja Igor Bulatović otkrio je kako je putovanje do realizacije ovog muzeja trajalo dvije godine, od idejnog koncepta preko traženja prostora i dozvola do završne produkcije postava. "Htjeli smo omogućiti posjetiteljima da u muzeju dožive duh i emociju koju svi imamo kada idemo na putovanje. Nadam se da smo u tome uspjeli, što kroz edukativno-povijesni pregled i prezentaciju putovanja kao fenomena, što kroz različitu tehnologiju koja nam omogućuje doživljaje raznih destinacija”, ustvrdio je. Željko Čuljak, direktor i voditelj korporativnog razvoja Kompasa, investitora projekta, rekao je kako su prilično ozbiljno pristupili tom projektu, "što dokazuje ulaganje od nešto malo više od 800 tisuća eura u projekt.” "Tu je preko 120 digitalnih uređaja, isto toliko rasvjetnih uređanja, preko 15 kilometara različitih vrsta kabela u 220 kvadrata, preko 250 fotografija”, dodao je.

'Zagreb je najbolji grad' Putnik i putopisac Paul Bradbury, osnivač portala Total Croatia News, koji se u Zagreb preselio prije pet godina podsjetio je da je prije nekoliko godina objavio video o tome kako je Zagreb najbolji grad gdje je ikad živio, a živio je u Japanu, Njemačkoj, Rusiji, Africi i drugdje. "Zagreb nije ni premalen niti prevelik, a sviđa mi se što je jedina turistička destinacija u Hrvatskoj koja je neprimjetno integrirala turizam u svakodnevni život. On je i jedan od najuzbudljivijih i najraznolikijih gradova što se tiče muzeja”, naglasio je. Kod Muzeja putovanja sviđa mu se, ocijenio je, što se ne bavi prošlošću nego gleda u budućnost, a i što nudi nešto i za turiste, ali i nešto drugačije za lokalce, u jednom ste trenutku na Plitvicama zimi, a onda na venecijanskom karnevalu.