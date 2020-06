Otvoren 55. Zagrebački salon posvećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu

Ovogodišnji, 55. Zagrebački salon, povećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu, najveći je po broju prijavljenih radova, a na njegovu temu 'Puls trenutka ili što vas pokreće' odgovorili su mnogi umjetnici, istaknula je na otvorenju ravnateljica Salona Ivana Bakal

Kustosica je zahvalila umjetnicima što su u tako velikom broj odreagirali na temu, a posebice zato što se do zadnjega časa, odnosno do polovice svibnja, zapravo nije znalo hoće li se Salon uopće moći održati, kako zbog koronavirusa, tako i zbog financiranja.

S obzirom na to da bi Salon trebao dati kakav-takav objektivni presjek trogodišnjega stvaralaštva na području primijenjenih umjetnosti, smatrala je da treba pokazati što više radova i što više različitosti kako u stilovima, tako i u tehnikama te medijima. Pritom, dodala je Körbler, vodila je računa o tome da se ipak ne izađe iz onoga što primijenjena umjetnost jest, a koju je, kako je rekla, zadnjih nekoliko godina kritika dosta desetkovala.

Kustosica se nada da će se publika uvjeriti kako su korespondencija i komunikacija umjetnika i organizatora bili dobri i da će im se dopasti postav. Smatra kako će se dijelom kroz odabranu temu pokazati da su mnogi umjetnici odlično odreagirali na situaciju do koje je došlo zbog koronavirusa i potresa.

To pak znači, rekla je Körbler, da se nismo ograničili samo na plasman i prodaju radova, već i na to kako se sami umjetnici osjećaju s obzirom na to da nemaju gdje plasirati i prodati svoje radove.

Ipak, Körbler se nada da će ovogodišnji Zagrebački salon biti 'jedan mali svjetli trenutak na početku ljeta koji će nam možda ipak vratiti malo optimizma i razveseliti nas'.

Izložba je financijski realizirana uz potporu Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, a bit će otvorena do 14. srpnja kada će biti objavljen katalog i imena dobitnika nagrada 55. Zagrebačkoga salona.

Zagrebački salon ugledna je nacionalna izložba suvremenoga stvaralaštva na polju vizualnih umjetnosti, dizajna i arhitekture koji je Skupština grada Zagreba utemeljila 1965. Izložba je to recentnih likovnih ostvarenja, odnosno godišnja smotra suvremenog umjetničkog stvaralaštva posvećena naizmjence vizualnim umjetnostima, arhitekturi i urbanizmu, odnosno primijenjenim umjetnostima i dizajnu.