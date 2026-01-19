Otkriće stoljeća u talijanskom gradu: Arheolozi pronašli baziliku 'oca arhitekture'

Vitruvije, koji je živio u 1. stoljeću prije Krista, poznat je po tome što je napisao "De architectura", najstariji sačuvani traktat na tu temu.

Njegova učenja o klasičnim proporcijama zgrada inspirirala su umjetnike stoljećima, uključujući Leonarda da Vincija, čiji je poznati crtež ljudskog tijela poznat kao "Vitruvijev čovjek".

Arheolozi vjeruju da su pronašli ostatke drevne bazilike u središnjem talijanskom gradu Fanu sjeveroistočno od Rima, koju je stvorio Vitruvije.