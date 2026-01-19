stara 2000 godina

Otkriće stoljeća u talijanskom gradu: Arheolozi pronašli baziliku 'oca arhitekture'

M. Šu./Hina

19.01.2026 u 23:35

Izvor: Profimedia / Autor: Ufficio Stampa Regione Marche / Zuma Press / Profimedia
Arheolozi su u talijanskom gradu Fanu otkrili baziliku staru više od 2000 godina koja se pripisuje starorimskom arhitektu i inženjeru Vitruviju, koji je poznat i kao "otac arhitekture".

Vitruvije, koji je živio u 1. stoljeću prije Krista, poznat je po tome što je napisao "De architectura", najstariji sačuvani traktat na tu temu.

Njegova učenja o klasičnim proporcijama zgrada inspirirala su umjetnike stoljećima, uključujući Leonarda da Vincija, čiji je poznati crtež ljudskog tijela poznat kao "Vitruvijev čovjek".

Arheolozi vjeruju da su pronašli ostatke drevne bazilike u središnjem talijanskom gradu Fanu sjeveroistočno od Rima, koju je stvorio Vitruvije.

"Ovo se čini kao otkriće stoljeća, budući da su znanstvenici i istraživači tražili tu baziliku već više od 500 godina", rekao je gradonačelnik Luca Serfilippi.

Arheološki nadzornik Andrea Pessina utvrdio je da se otkriće "apsolutno podudara" s opisima koje je Vitruvije zapisao u svoje knjige.

Daljnja iskapanja utvrdit će leži li veći dio bazilike pod zemljom i može li se nalazište pokazati javnosti, dodao je nadzornik.

"To je senzacionalno otkriće i nešto o čemu će pričati naši unuci", zaključio je talijanski ministar kulture Alessandro Giuli.

