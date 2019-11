Odabrali smo deset naslova koje ne smijete propustiti na Interliberu

Ovogodišnji Interliber na Zagrebačkom velesajmu do nedjelje, 17. studenoga, okuplja više od 380 domaćih i inozemnih izlagača, koji na svojim štandovima nude novitete, ali i starija izdanja te dobro poznate klasike po pristupačnijim cijenama. Izdvojili smo deset najzanimljivijih naslova, od knjiga nobelovaca, preko nagrađivanih grafičkih romana i poslastica za ljubitelje poezije, do publicistike koja se bavi gorućim pitanjima

Nastala u 12. stoljeću na području današnjeg sjeveroistočnog Irana, 'Jezik ptica' Fariduddina Attara mistična je poema i jedno od najznačajnijih djela perzijske i sufijske, ali i svjetske književnosti. Pisana u dvostihu govori o trideset ptica koje predvodi kruničarka, najmudrija od njih, na putu do Simurga, njihovog idealnog kralja. Prijevod ove predivne alegorije potpisuju Sanda Hržić i Darko Rundek, a na štandu Planetopije za Interliber je sa 149 snižena na 130 kuna.

U prijevodu Matije Janeša Disput je početkom listopada objavio četvrtu knjigu Rose Montero, za koju kažu da je možda i najsnažnija knjiga ove španjolske književnice. Žanrovski ju je teško odrediti; može se uzeti kao esej, biografija ili pak kao roman, a govori o dva gubitka - onom poljsko-francuske nobelovke Marie Curie koja je 1906. ostala bez supruga Pierrea i onom same pripovjedačice koja je, u ovo naše doba, ostala bez životnog partnera Pabla. Sam naslov preuzet je iz kratkog dnevnika slavne znanstvenice u kojemu se Curie obraća nedavno preminulome suprugu, a Montero pripovijeda svoj kratki susret s tim štivom žalovanja. Na samom kraju je i prijevod originalnog dnevnika Marie Curie, koji se prvi put objavljuje na hrvatskome. Knjiga se na Interliberu može nabaviti za 108 kuna.

Irmina, Barbara Yelin

Uzbudljiv i osjećajan, višestruko nagrađivani grafički roman njemačke umjetnice ruskog porijekla Babare Yelin, 'Irmina', temeljen je na biografiji autoričine bake. Smješten u sredinu 1930-ih, prati Irminu, ambicioznu mladu Nijemicu koja postupno kapitulira pred nacizmom, shvaćajući da joj je društveni napredak moguć jedino ako izda svoje ideale. Osim prikaza represivne atmosfere u Njemačkoj, roman podsjeća i na to koliko je u zločinu lako sudjelovati jednostavnim izborom da se skrene pogled. Prijevod s njemačkoga potpisuje Tatjana Jambrišak, a kod V.B.Z.-a ju se može nabaviti po cijeni od 199 kuna.

Prijatelj, Sigrid Nunez

Sigrid Nunez rođena je 1951. u New Yorku, objavila je sedam romana, kao i memoare o prijateljstvu sa Susan Sontag, dobila niz važnih priznanja, stekla ugled u književnim krugovima, ali je unatoč svemu nekako uvijek uspijevala zadržati pomalo autsajderski položaj. Sve do 'Prijatelja', romana koji iz 2018., koji ju je lansirao među književne zvijezde i osigurao joj jednu od najvažnijih američkih nagrada, National Book Award. Priča je to o spisateljici koja nakon samoubojstva njenog učitelja i najboljeg prijatelja na brigu dobiva njegovog golemog ostarjelog psa, dogu koju nitko ne želi. Knjigu je prevela Maja Šoljan, a na Interliberu se može nabaviti za po sniženoj cijeni od 100 kuna.