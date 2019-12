'Očekujemo novu atmosferu u gradu, novi optimizam i entuzijazam koji će graditi budućnost Rijeke'

Direktorica tvrtke Rijeka 2020, koja upravlja projektom Europske prijestolnice kulture u Rijeci 2020. godine Emina Višnić, u razgovoru za Hinu potvrdila je da se pripreme za godinu EPK i njezino otvaranje u riječkoj luci 1. veljače odvijaju prema planu

Iz bogatoga niza kulturnih programa posebno je izdvojila projekt suvremene umjetnice Sanje Iveković u dvorištu kompleksa Benčić, u kojemu će, uz svoju restrospektivnu izložbu u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, simbolički rekonstruirati Spomenik revoluciji, odnosno ubijenima Rosi Luxemburg i Karlu Liebknechtu arhitekta Miesa van der Rohea iz 1926. godine, koji su 1935. srušili nacisti.

Za ponedjeljak je najavljen koncert na Korzu uz predstavljanje programa Europske prijestolnice kulture za građane, a građane se pozvalo i na predlaganje programa i sudjelovanje u otvaranju EPK. Želite li ih time potaknuti na aktivnije sudjelovanje i pokazati im koje je značenje projekta za njih?

Apsolutno. Građani su već značajno uključeni u projekt. Od početka govorimo da projekt ne može uspjeti ako se građani ne uključe, odnosno ako ostane samo u rukama umjetnika i nas organizatora u kulturi. Zato na uključivanju građana radimo od samog početka, od programskog pravca 27 susjedstava, koji i izrasta iz susjedstava, odnosno grupa građana, ne samo u Rijeci, nego u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji, preko svih programa u RiHubu, projekata koje su predlagali i koje realiziraju građani. Tako ni otvorenje ne može proći bez sudjelovanja različitih grupa građana, organiziranih ili ne. Koncertom na Korzu želimo građanima u prosinačkim danima ponuditi zabavu u riječkom štihu i predstaviti im veći dio kulturno-umjetničkih programa koji nas očekuju u 2020.

Kako biste Riječanki ili Riječaninu koji još dvoji o smislu ili značenju EPK objasnili u čemu je vrijednost projekta?

Specifično u Rijeci ovaj projekt donosi obnovu zgrada namijenjenih kulturi u bivšoj tvornici Rikard Benčić, a time i stvaranje riječkog kvarta kulture, obnovu broda Galeb, zahvate na području Delte itd. Uopće – projekt donosi infrastrukturno ulaganje u kulturu kakvo Rijeka dugo nije imala, financirano između ostalog značajnim EU sredstvima. S druge strane, riječki EPK donosi u 2020. godini 300 kulturnih programa u Rijeci i okolici s više od 600 pojedinačnih događanja. To je godinu dana vrhunskih kulturnih programa, s tim da smo se doista potrudili da program bude u skladu s našim geslom Luka različitosti. Nastojimo zadovoljiti jako različite interese, od opere do novih tehnologija, od kazališne umjetnosti do inicijativa građana i njihovih projekta. Usto, EPK bitno doprinosi međunarodnoj vidljivosti, prepoznatljivosti grada, izgradnji drugačijeg imidža Rijeke i cijele regije. Ona se bazira na slici, ideji onoga što radimo, otvorenosti, dobrodošlici različitim ljudima. Predstavlja grad koji je živ, zanimljiv, privlačan ne samo za turističke posjete nego i za život i ulaganja. Dakle, pametni gradovi bi sam EPK iskoristili ne samo u toj godini, nego bi svu energiju, veliku vidljivost i velika znanja stečena tijekom projekta iskoristili za budući razvoj, što vjerujem da će i Rijeka učiniti. Mi imamo dobre temelje jer su uključeni ne samo umjetnici, kulturne institucije, građani i građanske inicijative, nego i brojni poduzetnici. U tome leži nasljeđe riječkog EPK projekta koje će se ogledati upravo u ljudima, osim u spomenutim zgradama i objektima koji se uređuju i grade.