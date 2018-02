Nakon 40 godina ukinuto sufinanciranje Gordogana: To je iracionalan i samoubilački čin

Na promociji novog broja časopisa za kulturu 'Gordogan' prošlog petka u zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića glavni urednik Branko Matan pročitao je izjavu u povodu odluke Ministarstva kulture da 2018. obustavi sufinanciranje časopisa koji izlazi od 1979. godine, a od ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek i Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost traže obrazloženje odluke o prekidu sufinanciranja te zaključuju da je taj čin iracionalan i samoubilački

'Tom odlukom u potpunosti je obustavljeno podupiranje našega časopisa. Uredništvo 'Gordogana' željelo bi u vezi s time iznijeti nekoliko prigovora, komentara i pitanja. Odluku je donijela ministrica kulture gospođa Nina Obuljen Koržinek na temelju preporuke stručnoga povjerenstva u slijedećem sastavu: Katica Matković Mikulčić iz knjižnice u Velikoj Gorici, Lahorka Plejić Poje s kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Ivica Matičević s Odsjeka za povijest hrvatske književnosti HAZU, Krešimir Nemec, također s kroatistike zagrebačkog Filozofskog fakulteta, te književnik Kristian Novak, zaposlen na riječkom Filozofskom fakultetu, i on na kroatistici. Dio naših pitanja odnosi se na proceduru, na način na koji je odluka o 'Gordoganu' donesena', navodi se u uvodnom dijelu izjave.

Među ostalim, adresate ove izjave proziva se za 'nepristojan način' komunikacije. 'U jednu riječ: odluka je donesena na nepristojan način. S druge strane, živimo u Hrvatskoj, svi to znamo, možda je očekivanje pristojnosti bilo malo pretjerano', zaključuje se nakon konstatacije da ih u Gordoganu nitko nikada nije kontaktirao kako bi izrazio nezadovoljstvo časopisom.

Potom slijedi pitanje ministrici kulture je li zaista izvršila pritisak na članove povjerenstva da odluku donesu na neviđeno, bez da su pred sobom ilai primjerak novog broja časopisa, koji je izašao samo koji dan prije objavljene odluke o prekidu sufinanciranja.

Dalje se jednog od članova povjerenstva, akademika Krešimira Nemeca proziva za mogući sukob interesa jer je i sam urednikom jednog časopisa, a odlučuje o financiranju obaju, napominje se da u javnosti nema negativnih kritika na račun odbijenog časopisa, proziva se 'kolege kroatiste', koji čine dio povjerenstva:

'E, sad, kako se može biti kroatist i ukidati jedan od veoma malobrojnih naših časopisa koji hrvatsku književnu i kulturnu prošlost tretira kao nešto živo ili istinski zanimljivo. U ime kakve to hrvatske književnosti i hrvatske pismenosti želite zadaviti takav časopis? Kojih to autora?I uopće, ako vam nije teško, dajte, recite, dragi kolege kroatisti i ostali, zašto ste odlučili tako kako ste odlučili i kako je, zapravo, to odlučivanje išlo? Je li bilo diskusije? Je li netko rekao i neku dobru riječ za nas? Možda književnik Kristan Novak, barem u ime autorske solidarnosti? Je li netko zamolio gospodina Nemeca da – u ime elementarnog ukusa – izađe iz prostorije dok se odlučuje o likvidaciji časopisa koji bi on, možda, mogao doživljavati konkurentskim? Iz prostorije ili, još primjerenije, iz sastava povjerenstva? Je li netko od članova predložio da se razgovara s urednicima i obavijesti ih o prigovorima časopisu?', niz je pitanja upućenih članovima povjerenstva koje je donosilo odluke o raspodjeli novca za sufinaciranje časopisa.

Izjava se zaključuje nimalo optimističnim riječima da je ovaj čin prekida financiranja časopisa još jedan korak u stvaranju pretpostavki za vladanje u općoj neukosti, nekompetenciji i nepismenosti, korak u gušenju slobode govora u našoj zemlji. 'U produbljivanju fanatizma i snaženju nacionalističkog 'glajhšaltunga' kojem već duže vrijeme svjedočimo. 'Glajhšaltunga' koji je za nas kao pojedince, jednako kao za zajednicu, iracionalan i samoubilački', zaključuje se u izjavi koju u cijelosti možete pročitati na Facebook stranici Gordogana.