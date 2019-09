MUO sprema izložbu o tekstilnom divu iz Varaždina, ravnatelj muzeja kaže: 'Ako Varteks propadne, za pet godina više nitko neće znati staviti konac u iglu'

'Priče koje kroje Varteks', nova izložba Muzeja za umjetnost i obrt (MUO) koja se otvara 4. rujna, podsjetit će na dugu povijest te nekoć prestižne varaždinske tvrtke, ali i pokazati što se radi kako bi joj se vratio starij sjaj

Gašparović smatra kako je Varteks jedna od rijetkih preostalih tvornica i industrija koje uopće imaju priliku za preživljavanje, pa MUO tom izložbom, koja se temelji na izložbenom povijesnom pregledu tvrtke postavljenom prošle godine u Varaždinu, želi objasniti zašto je to važno.

'Izložba o Varteksu je važna jer govori o izuzetno dugoj i snažnoj modnoj i tekstilnoj industriji koju smo imali i definitivno izgubili, no i o onome što možemo ostvariti ako imamo dovoljno volje, energije i strasti', rekao je ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt, Miroslav Gašparović na konferenciji za novinare.

Izložba kroz 14 priča donosi isječke Varteksove prošlosti, od pozicije na svjetskoj modnoj sceni, preko kreacije Žuži Jelinek do radnica koje su ondje provele radni vijek. Tu je i priča o Tivar odijelima, prezentacija modnog procesa, primjeri muške i ženske odjeća koja je u svoje vrijeme pratila modne trendove te uniforme za civilne i vojne potrebe.

Izložba će otkriti i da se Varteks na današnjoj modnoj sceni nastoji pozicionirati savršenom izradom odjeće, najkvalitetnijim materijalima i suradnjom s istaknutim modnim dizajnerima.

Nenad Bakić, predsjednik Uprave Varteksa, rekao je da ga je iznenadilo koliko ih ljudi dočekuje s dobrom voljom u njihovu nastojanju da spase tvrtku. 'Svi žele da Varteks uspije, no ne znaju koliko je to teško, na svoju 100. godišnjicu, to je bila klinički mrtva tvrtka'.

Kaže kako izložba u MUO priziva sentimentalnost i nostalgiju za onime što je moglo biti, ali se nije dogodilo. 'Varteks je sve ove godine radio najkvalitetnija odijela, ali mi sada želimo reetablirati njegov modni diskurs, ponuditi vrhunsku kvalitetu kako bi opet postao okosnica hrvatske modne industrije', naglasio je.

Izložba će se postaviti u dvorišnim dvoranama Muzeja, bit će otvorena do 6. listopada, a pratit će je edukativni program u suradnji s Varteksom i Tekilno-tehnološkim fakultetom, radionice, posebna vodstva, prezentacije.

Kustosice izložbe su Spomenka Težak iz Gradskog muzeja Varaždin i Adriana Prlić iz Muzeja za umjetnost i obrt, a vizualni identitet potpisuje agencija Brigada.