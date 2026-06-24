Miljenku Jergoviću uručena Međunarodna nagrada za književnost 'Aleksandar Tišma'

Bosanskohercegovačkom i hrvatskom književniku i novinaru Miljenku Jergoviću je u srijedu, 24. lipnja u Novom Sadu u Matici srpskoj svečano uručena četvrta Međunarodna nagrada za književnost 'Aleksandar Tišma' . Nagradu mu je dodijeljena za cjelokupni književni opus, priopćeno je iz Zaklade 'Aleksandar Tišma'.

Odluku o ovogodišnjem laureatu donio je međunarodni žiri sastavljen od uglednih europskih pisaca i kritičara, kojim je predsjedala Ilma Rakusa. Uz nju, u žiriju su se nalazili László Márton, Karl-Markus Gauß, Vladislava Gordić Petković i Mathias Énard.

Jergović spada u međunarodno najpriznatije suvremene pisce

Nagradu je Jergoviću uručila predsjednica žirija Ilma Rakusa, istaknuvši u obrazloženju kako autor spada u međunarodno najpriznatije suvremene pisce s prostora bivše Jugoslavije.

Rakusa je naglasila kako mir, tolerancija i razumijevanje definiraju Jergovićev stav i karakteriziraju njegovo djelo.

'Iako se u brojnim knjigama, od zbirke priča 'Sarajevski Marlboro' (1994.) do naslova 'Trojica za Kartal' (2022.), bavi ratom, on je u njegovu pisanju prije okvir nego tema', kazala je.