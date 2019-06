Miljenko Jergović otvorio 18. FEKP

Razgovor s književnikom Miljenkom Jergovićem otvorio je u nedjelju u Velikoj dvorani zagrebačkog Teatra &TD 18. izdanje Festivala europske kratke priče (FEKP), koji će do 7. lipnja u Zagrebu i Rijeci oko središnje teme 'Homo Narrans' okupiti tridesetak istaknutih inozemnih i domaćih imena svjetske i domaće kratkropričaške književne scene

Temom 'Homo Narrans', po riječima kreativnog direktora Romana Simića, 18. izdanje FEKP-a pokušava odgovoriti na potrebu i sposobnost ljudskog bića da priča priče i da ih prepoznaje svuda oko sebe, a upravo je pravo na priču ono što obilježava njegove goste. U godini u kojoj festival ulazi u punoljetnost, kako je rekao, nada se da je FEKP pokazao da je sazrio, ali i da je u 17 dosadašnjih izdanja ipak istodobno ostao 'ono neko dijete koje ništa ne zna, i koje s čuđenjem gleda svijet oko sebe'.

'Ove godine, ponovo nam dolaze doista velika književna imena, od Laszla Krasnahorkaija, kultnog mađarskog autora, dobitnika nagrade Man Booker International, preko Columa McCanna, jednog od najznačajnijih irsko-američkih pisaca, pa do ljudi za koje sam siguran da će oduševiti hrvatsku publiku iako za neke od njih još nismo čuli, jer njihove knjige još nisu prevedene, ali je nesporno da je riječ o genijalnim, sjajnim piscima, koji će opravdati ukazano im povjerenje', rekao je Simić.

U podlozi svega čime se FEKP bavi od svojega osnutka do danas upravo je potreba za pričanjem priča – na što se nastavlja i ovogodišnja tema 'Homo Narrans', napomenuo je. 'Priča je u podlozi svega što živimo. Čovjek je takvo biće koje mora pripovijedati. Ne samo da mora pripovijedati, on mora i dijeliti priče s drugima – to je nešto što nas povezuje kao ljude', rekao je Simić. Nadalje, mi prepoznajemo i gledamo svijet kroz priče.

'Ove smo godine tu temu htjeli učiniti nešto specifičnijom kroz razgovor o pričama koje se ponekad opiru dominantnim narativima: mi o sebi volimo pričati priče da smo najbolji, najpametniji. Rekao bih da sve dobre priče miniraju tu sigurnost s kojom prilazimo pričama o samima sebi. Baš tim pričama smo ove godine pokušali dati nekakav prostor', poručio je Simić.