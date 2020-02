Martek u Sloveniji, Bućan u Poljskoj: U veljači niz gostovanja hrvatskih umjetnika diljem Europe

Retrospektivna izložba Vlade Marteka gostuje u Mestnoj galeriji Ljubljana od 6. veljače do 5. travnja, kao jedno od niza događanja u sklopu kulturno-umjetničkog programa hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije

Izložba plakata jednog od najistaknutijih hrvatskih grafičkih oblikovatelja Borisa Bućana moći će se razgledati od 14. veljače do 22. ožujka u Galeriji Miejska Arsenał u poljskom Poznanu.

U Parizu će od 13. do 29. veljače biti postavljena izložba 'Vlado Kristl: Madeleine, Madeleine' (AMCA i Muzej – Museo Lapidarium, Novigrad), u Galeriji Cité International des Arts. Popraćena audiovizualnim zapisima, dvojezičnim katalogom i prijevodima dviju Kristlovih pjesama nastalih u Fanjeauxu, predstavit će više od 60 djela.

'OD IMAGINACIJE DO ANIMACIJE'

Od sredine veljače do sredine svibnja u Slovenskom etnografskom muzeju u Ljubljani gostovat će izložba Etnografskog muzeja 'Dječje igračke iz hrvatske baštine – od tradicije do suvremenosti', autorice Iris Biškupić Bašić.



Bruxelles će u veljači ugostiti dvije izložbe - 'Prostor za sve moguće' i 'Vjenceslav Richter – Buntovnik s vizijom'.

Na prvoj se predstavljaju umjetnička djela iz zbirke Europskog parlamenta i djela na posudbi uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Umjetnička zbirka Europskog parlamenta bila je inicijativa Simone Veil, njegove prve predsjednice, osnovana je ranih 1980-ih a danas ima oko 600 suvremenih slika, skulptura i drugih umjetničkih djela iz svih država članica Europske unije.

Velika izložba Vjenceslava Richtera 'The World as a Pavilion. Vjenceslav Richter' će od 20. veljače do 19. travnja predstaviti stvaralaštvo jednog od najznačajnijeg arhitekta i umjetnika druge polovice 20. stoljeća kroz stotinjak radova iz područja arhitekture, umjetnosti i dizajna.

U suradnji hrvatsko-austrijske umjetničke grupe Numen / For Use, dizajnera i scenografa Svena Jonkea, Christopha Katzlera i Nikole Radeljkovića do 31. ožujka se u Berlinu predstavlja izložba 'Bez daha', u Aquabit ART galeriji.