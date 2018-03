John Cleese u Zagrebu: 'Posljednja prilika da me vidite prije nego što umrem'

Legendarni britanski komičar, glumac i scenarist John Cleese nastupit će 15. lipnja u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, u okviru svoje europske turneje ironično nazvane 'Posljednja prilika da me vidite prije nego što umrem' ('Last time to see me before I die')

Na zagrebačkoj predstavi skoro osamdesetogodišnji Cleese provest će publiku kroz probrani program svojih klasika i novijih djela - kao i obično, s dobrom dozom crnog humora, po kojem je poznat. Nastupit će u Velikoj dvorani Lisinskog, a cijene ulaznica su između 350 i 500 kuna, najavljeno je na web stranicama Lisinskog. John Marwood Cleese kasnih je šezdesetih bio jedan od osnivača komičarske grupe Monty Python proslavljene sa serijalom 'Leteći cirkus Monty Pythona' koji se, unatoč činjenici da je završio prije skoro 45 godina, do danas reprizira na televizijskim kanalima diljem svijeta.

Ista ekipa zaslužna je i za kultne filmove - 'A sad, nešto sasvim drugačije', 'Monty Python i Sveti gral', 'Brianov život' i 'Smisao života Montyja Pythona', što je ujedno bio i zadnji veliki projekt Pythonovca. Sredinom sedamdesetih Cleese je s prvom suprugom Connie Booth napisao i glumio u seriji 'Fawlty Towers' (prikazivanoj na domaćoj televiziji pod naslovom 'Falični pansion').