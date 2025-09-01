Jergović predstavio knjigu '1983. – romaneskni manevri'

Knjiga Miljenka Jergovića '1983. – romaneskni manevri' objavljena u izdanju Frakture donosi 33 priče koje se čitaju kao direktan prijenos jedne mirnodopske godine, a pisac ju je predstavio u ponedjeljak na tribini Razotkrivanje u sklopu Festivala svjetske književnosti u HNK

Miljenko Jergović u ovoj knjizi od 33 priča čitatelja ponovno vodi u rodno Sarajevo, u 1983. godinu. On rekonstruira jednu godinu, koja počinje Olimpijskim igrama u Sarajevu, kroz oči mladića suočenog sa strahom od odlaska u vojsku, koji provodi dane slušajući punk i čitajući novine i knjige, i koji ne sluti katastrofu koja će započeti niti deset godina kasnije. Moderator razgovora, redatelj Boris Miljković, o knjizi je kazao da je roman 'neka vrsta četrdeset godina odloženog direktnog prijenosa iz vremena jedne mirnodopske godine'. 'U tom smislu, čini mi se da je ova knjiga, u nekom dalekom smislu, neka vrsta televizije', kazao je.

Pojam 'fiction faction', koji je populariziran kao opis onoga što je pisao Danilo Kiš, napominje Miljković, također odgovara ovoj Jergovićevoj knjizi. Jergović je objasnio da su njegove priče 'sve fakcija, stvarne priče, iza kojih stoji isključivo fikcionalna ambicija, da se ispriča priča koja će biti uvjerljiva na način romana, u kojemu je sve fikcionalno i izmišljeno, ali na način da izgleda kao da je stvarno'. Objasnio je da je roman 'priča koja se sastoji od niza priča koje su se zbile te godine'. Naveo je primjere: izašla je 'Enciklopedija mrtvih' Danila Kiša, kojoj je posvećeno jedno poglavlje. Iste godine je u Dubrovniku umro Aleksandar Ranković, nakon 17 disidentskih Dubrovačkih ljeta... Te je godine ubijen i čovjek zvan Stjepan Đureković, prvoborac, i jedan od direktora Ine, član partije, koji se pod zagonetnim okolnostima odmetnuo', rekao je, ispričavši zanimljivu priču potonjega, čovjeka koji je 'zaista vjerovao da će mu književnost spasiti život'.

