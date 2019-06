Apel domaćim muzejima i galerijama: Platite umjetnicima za izlaganje, promocija nije dovoljna naknada

Klaster za likovno područje, kojeg čine vodeće strukovne udruge likovnih i primijenjenih umjetnika u Hrvatskoj, objavio je preporuku da se uvede autorski honorar umjetnicima za njihovo izlaganje u muzejima i galerijama

'Cijeli sustav još uvijek počiva na slabašnoj nadi da će s umjetničkim etabliranjem u budućnosti doći i veća tržišna vrijednost umjetničkih djela, ali kod mnogih umjetnika to nije slučaj, iako su upravo njihova djela glavni razlog zašto se većina ljudi uopće odlučuje posjetiti neki muzej ili galeriju', napominju udruge koje su dio međunarodne kampanje 'Plati umjetnika! / Pay the artist now!. Pokrenulo ju je krajem travnja Međunarodno udruženje vizualnih umjetnika (IAA) na svjetskoj razini.

'Ova kampanja poziv je na udruživanje s ciljem rješavanja glavnog problema s kojim se suočavaju likovni umjetnici, a to je najniži (i sve manji) prihod od umjetničkog rada. Plaćanje umjetnika za njihov rad u interesu je umjetničkih institucija jer će na taj način njihov odnos s umjetnicima dobiti zdravije i profesionalnije temelje, dok će umjetnik imati bolje uvjete za kvalitetne izložbe, pri čemu će za svoj rad biti plaćen kao i svi drugi autori na izložbi (kustos, dizajner, prevoditelj, urednik kataloga, i sl.)', ističu domaće udruge koje apeliraju na izložbene prostore da u svoje troškovnike napokon uvrste stavku - autorski honorar umjetniku/ici.