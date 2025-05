Drama oko biciklističke staze na Savskom nasipu: 'Nisu vidjeli skulpture, to ulazi u anale nadrealizma'

Ipak, ako je suditi po situaciji posljednjih dana, a možete je vidjeti i u materijalu koji smo snimili u utorak, staza pored skulptura nije prošla onoliko nježno koliko se Korlaet nadao. One se nalaze uz samu lijevu traku dvotračne staze i djeluju minijaturno, a sama staza, na čijem završetku se užurbano radi, vjerojatno kako bi bila gotova do lokalnih izbora, djeluje previše gabaritno u prostoru nasipa i po našem laičkom sudu zbilja je mogla biti sužena toliko da skulpture zadrže svoje mjesto u prostoru.

Priča oko staze dobila je uoči lokalnih izbora i političku dimenziju. Početkom travnja zagrebačka vlast morala se braniti od tvrdnji da je prilikom radova oštećena skulptura 'Žabnjak' Stjepana Gračana , iako je ubrzo dokazano da ju je netko ukrao. Ipak, zbog lošeg projektiranja i smanjene mogućnosti manevriranja na nasipu, radni strojevi ušli su u prostor drugih skulptura, umalo ih oštetivši. O svemu tome ponešto su imali reći i kandidati za gradonačelnika, od Pavla Kalinića, koji je valjda zaboravio da je u vrijeme projektiranja staze bio pročelnik, do Tomislava Tomaševića, koji ga je na to morao podsjetiti .

Grad Zagreb nam je nakon našeg očitovanja u medijima istog dana popodne konačno dostavio zapisnik sastanka održanog 15. travnja. Uz to nam se dogradonačelnik Korlaet ispričao. Zapisnik sastanka održanog 25 ožujka nikad nam nije dostavljen. Temeljem informacija o budućim postupanjima Grada (kao investitora u projekt staze) u vezi Aleje skulptura, navedenim u zaključku spomenutog zapisnika sastanka održanog 15. travnja, Upravni odbor HDLU-a donio je sljedeće odluke i upoznao Grad s istima 28. travnja: Upravni odbor HDLU-a pozdravlja izmještanje trase od dvije skulpture (Mladen Mikulin i Milena Lah); prima na znanje rješenje postignuto s nasljednicima autorskih prava za skulpture Zvonimira Lončarića i Stjepana Gračana, međutim smatra da se u slučaju Lončarića ne poštuju pravila struke (staza će se približiti skulpturi i postament će se rezati, što je Grad dogovorio s nasljednikom autorskog prava Stjepanom Lončarićem); pozdravlja inicijativu Grada da restaurira, osvijetli i označi skulpture te sugerira da se na biciklističkoj stazi osigura zona niže brzine prometa i označe pješački prelazi. Ovdje je bitno napomenuti da je HDLU bio nositelj projekta Aleje skulptura i voditelj mu je do smrti 2010. bio Ratko Petrić, a poslije 2013. Alen Novoselec. Skulpture su bez naknade kiparima darovane Gradu Zagrebu te se nalaze na gradskoj javnoj površini i jedino što HDLU može učiniti jest osvještavati tijela lokalne uprave o pravilima struke. Od naših sugestija Grad je na sastanku 15. travnja usvojio gotovo sve, osim onih u slučaju Gračan i Lončarić.

Izvijestili ste javnost da ste održali dva sastanka na temu radova na biciklističkoj stazi Greenway te njihovog utjecaja na skulpture postavljene uz nasip, no da oni nisu dali nikakvog rezultata, tj. da vam Grad Zagreb nije dostavio ni revidirane zapisnike s njih. S kojom argumentacijom odbijaju vaše primjedbe i kako je moguće da se radovi nastavljaju iako je umalo došlo do oštećenja skulptura?

U priopćenju navodite i da je skulpture potrebno restaurirati, konzervirati te staviti pod trajnu zaštitu. Jeste li na ovu temu kontaktirali s nekim iz Ministarstva kulture, Zavoda za zaštitu spomenika i drugih kulturnih ustanova nadležnih za takve zahvate? Hoće li skulpture uopće biti moguće zaštititi od daljnjeg propadanja nakon što staza profunkcionira, a promet se dinamizira?

Radi se o 12 skulptura koje su kulturno dobro i nalaze se na gradskoj javnoj površini. Tako da se radi isključivo o propustu Zavoda za zaštitu spomenika Grada Zagreba, instituciji neovisnoj o Ministarstvu kulture. Isključivo je njihova greška to da se nije vodila briga o skulpturama. One su poklonjene Gradu i isključivo je zadaća gradskih institucija da se brinu o njima. Međutim nisu to do sada činili i sve je kulminiralo projektiranjem staze. Ono što nas je zabrinulo jest i šutnja ministrice po ovom pitanju, iako je Ministarstvo o svemu obaviješteno od prvog dana u kojem smo uočili probleme s projektiranjem staze, početkom ožujka. Skulpture se Grad obavezao na zadnjem sastanku konzervirati i zaštititi od daljnjeg propadanja. Temeljem naše sugestije Gradu, a nakon što staza profunkcionira, brzina bi se na dijelu na kojem je Aleja skulptura trebala ograničiti, a njih propisno označiti, kao i pješačke prijelaze između Aleje i pješačke staze uz Savu. Jesmo li zadovoljni ovakvim rješenjem? Nismo! Najsretniji bismo bili da se staza izmakla na drugu stranu Save ili primakla Savi. Međutim i Grad i projektant ostaju pri ovakvom rješenju.