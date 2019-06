Otkrivanje gotovo nepoznatog splitskog slikara koji je napravio nagrađeni plakat za Altmanov 'M.A.S.H.'

Galerija umjetnina Split 18. lipnja otvara izložbu Arsena Roje, splitskog umjetnika koji je ostvario međunarodni uspjeh te dva puta dobio najviše nagrade za plakate u američkoj filmskoj industriji, za Altmanov 'M.A.S.H.' i Fellinijeva 'Casanovu'. Izložba 'Zatvaranje kruga' premijerno predstavlja njegov opus hrvatskoj javnosti, a bit će otvorena do 28. srpnja

Arsen Roje (Split, 1937. - Los Angeles, 2007.). kratko je pohađao Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu prije nego što se preselio u Pariz 1966., potom 1968. godine u New York, da bi se 1971. godine konačno nastanio u Los Angelesu, u kojem je živio do svoje smrti 2007. godine. Izlagao je na skupnim i samostalnim izložbama diljem SAD-a, a predstavljale su ga galerija Ivana Karpa O.K. Harris u New Yorku i Perez Projects u Los Angelesu. Prestižnu nagradu Motion Picture Advertising Award osvojio je dva puta, i to za plakat filma Roberta Altmana 'M.A.S.H.' 1970. te film 'Casanova' Federica Fellinija 1977.